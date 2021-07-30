"Меня смешают с грязью": юная пловчиха Чикунова взвыла после травли

Пловчиха поведала, что на нее обрушилась масса нападок в соцсетях. Хейтеры затравили девушку, что выбило ее из колеи.
Евгения Чикунова пообщалась с представителями СМИ после финала заплыва на 200 метров брассом на Олимпиаде в Токио. Она заняла четвертое место в соревнованиях. Спортсменка призналась, что пришла в шок от комментариев в Сети.
Пловчиха заявила, что не понимает, как у людей хватает мозгов писать ей жуткие гадости. По словам Евгении Чикуновой, ей пишут, что она не достойна, а также, если спортсменка не завоюет медаль, то ее смешают с грязью.
Девушка недоумевает: почему россияне обесценивают труд спортсменов? Она добавила, что ей очень тяжело из-за происходящего.
Как писали "Дни.ру", недавно пловчихи Евгения Чикунова и Юлия Ефимова прошли квалификацию на дистанции 100 метров брассом. А ранее наш соотечественник Евгений Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпиаде в соревнованиях по плаванию. Спортсмен проплыл 200 метров на спине за рекордное время. Соревнования были запланированы на прошлый год, но пандемия коронавируса заставила перенести его на 2021 год.
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