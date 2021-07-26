Российские пловчихи вышли в финал на Олимпиаде в Токио

Появились новые данные о достижениях российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. СМИ пишут, что пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова прошли квалификацию на дистанции 100 метров брассом.
Таким образом, отечественные спортсменки вышли в финал международных состязаний. Напомним, что в данный момент в японской столице проходят Олимпийские игры. Грандиозное мероприятие было запланировано на 2020 год, но пандемия коронавируса заставила перенести его на следующий год, напоминает телеканал "360".
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