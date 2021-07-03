Дерзкая Туктамышева влезла в громкий скандал

Владимир Хубулов публично унизил теннисистку Дарью Касаткину. Конфликт тут же прокомментировала Елизавета Туктамышева.

Фигуристка редко участвует в спортивных разборках. Однако поведение Владимира Хубулова заставило ее жестко высказаться.

К слову, футболист разгневался проигрышем теннисистки Дарьи Касаткиной, о чем написал ей в личных сообщениях. Письмо сопроводили многочисленные оскорбления. Теннисистка тут же обнародовала шокирующее высказывание футболиста. После его оштрафовали на три месячных оклада. Также Хубулов публично попросил прощения у Касаткиной.

Елизавета Туктамышева назвала Хубулова "дебилом" и отметила, что подобные высказывания непростительны публичному человеку. По словам фигуристки, адекватный и уверенный в себе мужчина никогда не позволит себе оскорблять женщину. Также Туктамышева поддержала Касаткину и заявила, что "таких людей нужно ставить на место".

Отметим, что недавно Елизавета Туктамышева шокировала подписчиков яркой фотосессией. Девушка предстала в непривычном для себя образе: облегающий наряд, минимум макияжа и небрежная прическа идеально подчеркнули утонченность и женственность спортсменки. Сама фигуристка призналась, что нежные фотографии полностью отражают ее внутренние состояние сейчас.

Напомним, что Елизавета Туктамышева встала на коньки в возрасте пяти лет. В 2011 году спортсменка переехала в Санкт-Петербург и стала постоянно работать с тренером Алексеем Мининым. Сейчас Елизавета является призером и победителем многих соревнований, среди которых Чемпионат Европы, Чемпионат мира, Гран-При и другие.