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Спорт
Новые базы, тренеры и соревнования: российский триатлон ждет большое будущее

Новые базы, тренеры и соревнования: российский триатлон ждет большое будущее

В декабре 2020 года Федерацию триатлона России возглавила Ксения Шойгу. Об итогах первых трех месяцев и дальнейших планах по развитию ФТР она рассказала на пресс-конференции в Москве. Там же было подписано соглашение о сотрудничестве Федерации с Центральным спортивным клубом Армии (ЦСКА).
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Развитие Федерации триатлона России идет по нескольким направлениям. Первым делом проведена оценка состояния региональных баз. Необходимо было выяснить, какие из них больше всего подходят под триатлон.

"Обсуждали базу в Токсово в Ленинградской области. Мы совместно с шестью федерациями предоставили свои технические задания коллегам из ЦСКА, чтобы возродить эту базу. Надеемся, что в скором времени там будут проходить соревнования и профессиональные сборы", – отметила Шойгу.

Но для баз и тренировок гораздо лучше подходят теплые места. По словам Шойгу, новые базы триатлона будут появляться в Севастополе, Сочи и Сириусе.

Еще одно направление развития Федерации – образование. В сентябре первые восемь человек начнут учиться по направлению триатлона в университете Лесгафта.

"А в начале апреля в Казани откроются курсы повышения квалификации тренеров. Достаточно большое количество курсов мы сделали онлайн, чтобы люди из разных уголков нашей страны могли их пройти", – рассказала руководитель ФТР.

Инициатив у новой команды Федерации много. "Основные активы, подготовка и воспитание тренеров, отбор, работа в рамках законодательства для понижения минимального возраста – с 10 до 6 лет", – перечислила Шойгу.

Также будут приниматься меры для популяризации триатлона. Шойгу заметила, что многие приходят в этот вид спорта из смежных дисциплин. Планируется создание суперсерии с денежными вознаграждениями за первые места, также запускается новый сайт Федерации, рассказала Шойгу.

Фото: vk.com/rustriathlon

Одно из ключевых направлений развития ФТР – сотрудничество с Центральным спортивным клубом Армии. По словам начальника ЦСКА Артема Громова, утверждена дорожная карта развития триатлона в вооруженных силах.

Основными задачами он назвал развитие детско-юношеского, массового и профессионального спорта. ЦСКА совместно с ФТР займутся восстановлением баз и проведением совместных мероприятий. "Основная задача – провести большое мероприятие в 2024 году", – рассказал Громов.

В рамках пресс-конференции состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией триатлона и ЦСКА. По словам Шойгу, соглашение позволит наладить взаимодействие ФТР и ЦСКА, у которого накоплен большой опыт по 64 видам спорта.

"Это значимое событие для ФТР. Мы налаживаем взаимодействие с Федерацией плавания, легкой атлетики. В ЦСКА большое количество тренеров и спортсменов, и мы не можем без них обойтись", – сказала она.

Начальник ЦСКА выразил надежду, что после подписания соглашения и утверждения дорожной карты будет налажено более плотное взаимодействие с ФТР. "Рассчитываем на улучшение спортивных результатов", – добавил Громов.

Расширяется и международное сотрудничество ФТР. Началось взаимодействие с мировой и европейской федерациями, где российские представители получили право голоса.

Напомним, что Ксения Шойгу также является руководителем «Лиги Героев», которая в этом году организуют юбилейный Всероссийский полумарафон «ЗаБег.рф». Он объединит 85 городов и снова побьет рекорд Гиннесса.

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Фото: vk.com/rustriathlon
Автор: 10 марта 2021, 15:50

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