Новые базы, тренеры и соревнования: российский триатлон ждет большое будущее

В декабре 2020 года Федерацию триатлона России возглавила Ксения Шойгу. Об итогах первых трех месяцев и дальнейших планах по развитию ФТР она рассказала на пресс-конференции в Москве. Там же было подписано соглашение о сотрудничестве Федерации с Центральным спортивным клубом Армии (ЦСКА).

Развитие Федерации триатлона России идет по нескольким направлениям. Первым делом проведена оценка состояния региональных баз. Необходимо было выяснить, какие из них больше всего подходят под триатлон.

"Обсуждали базу в Токсово в Ленинградской области. Мы совместно с шестью федерациями предоставили свои технические задания коллегам из ЦСКА, чтобы возродить эту базу. Надеемся, что в скором времени там будут проходить соревнования и профессиональные сборы", – отметила Шойгу.

Но для баз и тренировок гораздо лучше подходят теплые места. По словам Шойгу, новые базы триатлона будут появляться в Севастополе, Сочи и Сириусе.

Еще одно направление развития Федерации – образование. В сентябре первые восемь человек начнут учиться по направлению триатлона в университете Лесгафта.

"А в начале апреля в Казани откроются курсы повышения квалификации тренеров. Достаточно большое количество курсов мы сделали онлайн, чтобы люди из разных уголков нашей страны могли их пройти", – рассказала руководитель ФТР.

Инициатив у новой команды Федерации много. "Основные активы, подготовка и воспитание тренеров, отбор, работа в рамках законодательства для понижения минимального возраста – с 10 до 6 лет", – перечислила Шойгу.

Также будут приниматься меры для популяризации триатлона. Шойгу заметила, что многие приходят в этот вид спорта из смежных дисциплин. Планируется создание суперсерии с денежными вознаграждениями за первые места, также запускается новый сайт Федерации, рассказала Шойгу.





Одно из ключевых направлений развития ФТР – сотрудничество с Центральным спортивным клубом Армии. По словам начальника ЦСКА Артема Громова, утверждена дорожная карта развития триатлона в вооруженных силах.

Основными задачами он назвал развитие детско-юношеского, массового и профессионального спорта. ЦСКА совместно с ФТР займутся восстановлением баз и проведением совместных мероприятий. "Основная задача – провести большое мероприятие в 2024 году", – рассказал Громов.

В рамках пресс-конференции состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией триатлона и ЦСКА. По словам Шойгу, соглашение позволит наладить взаимодействие ФТР и ЦСКА, у которого накоплен большой опыт по 64 видам спорта.

"Это значимое событие для ФТР. Мы налаживаем взаимодействие с Федерацией плавания, легкой атлетики. В ЦСКА большое количество тренеров и спортсменов, и мы не можем без них обойтись", – сказала она.

Начальник ЦСКА выразил надежду, что после подписания соглашения и утверждения дорожной карты будет налажено более плотное взаимодействие с ФТР. "Рассчитываем на улучшение спортивных результатов", – добавил Громов.

Расширяется и международное сотрудничество ФТР. Началось взаимодействие с мировой и европейской федерациями, где российские представители получили право голоса.

Напомним, что Ксения Шойгу также является руководителем «Лиги Героев», которая в этом году организуют юбилейный Всероссийский полумарафон «ЗаБег.рф». Он объединит 85 городов и снова побьет рекорд Гиннесса.

