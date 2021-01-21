Федора Емельяненко госпитализировали в ковидную больницу

Стало известно о проблемах со здоровьем у российского бойца ММА Федора Емельяненко. Уточняется, что спортсмена положили в столичную больницу, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.
По информации Life, Емельяненко положили в больницу 17 января. Подробности его состояния на данный момент не приводятся.
Популярные темы форума
Поломана психика
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
А вы страдаете авторитаризмом?
Взяли племянника на воспитание.
Стала встречаться с бездомным
Битва мегер
Новым девам сюда
Со мной флиртует женатый
Я люблю хачей!