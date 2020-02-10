Гимнастка Александра Солдатова рассказала о смертельном диагнозе после попытки суицида

Вокруг 21-летней гимнастки Александры Солдатовой продолжают кипеть страсти. Спортсменка стала поводом для обсуждений после появления в Сети информации о якобы попытке суицида.

Оказавшись в центре внимания, чемпионка решилась сделать важное заявление. Оказалось, девушка серьезно больна. "Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь", – призналась Солдатова.

По словам Александры, в последнее время ее жизнь разделилась на "борьбу с болезнью и прекрасный спорт". Первое время она не понимала, что с ней происходит. Девушке было очень страшно, гимнастка постоянно плакала, но старалась не показывать своего беспокойства на людях. Солдатова панически боялась того, что, узнав о булемии, тренеры исключат ее из большого спорта.

"Хочу обратиться к тем, кто тоже болеет булимией, самое сложное тут – признаться, просто сказать. Но когда я призналась тренерам, они были просто горой за меня. Когда рассказывала Анне Вячеславовне Дьяченко, то плакала, беседовали с ней около трех-четырех часов. Очень благодарна ей и Ирине Александровне Винер, они очень поддерживают меня", – продолжила Александра.

Отметим, Солдатова дважды проходила курс лечения в больнице. Но курс терапии не давал должных результатов, и состояние Александры все больше ухудшалось.

Напомним, несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что девушка пыталась покончить с собой. Сама спортсменка опровергла эти сплетни, заявив, что просто-напросто порезалась во время приготовления завтрака.