На Лионеля Месси напали в ночном клубе

На капитана испанского футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси напали в ночном клубе на Ибице. К спортсмену пристал неадекватный мужчина.
Злоумышленника успели остановить охранники. Они окружили футболиста, а затем вывели его из заведения. Отмечается, что на Ибицу футболист приехал с женой и тремя детьми. К ним присоединились Луис Суарес, Жорди Альба и Сеск Фабрегас, передает Telegram-канал "Говорит Москва".
Популярные темы форума
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Как Пугачева так похудела?
Что такое чистая любовь?
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
хоть бы войны не было!
Секс раз в день но мне мало
Мне 35 и у меня не было секса
Бузова блондинка или брюнетка?
Кабачки, чеснок это отрава, химия
девушку убили на детской площадке
Не говорит что любит
Насилие в семье
раньше я хотела стать богатой!
Болит зуб мудрости
О "Мавроди"и нашего времени.
Смертная казнь в России
Отдых без детей
Задержка 3 недели
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
Откуда вы?
Ризо и Оболенская?
Алименты не заплатил, значит все???
Как похудеть за 5 дней
Исполнение желания
Отношения
Оральный секс