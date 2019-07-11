Известная теннисистка не постеснялась показать свои недостатки

Популярная теннисистка Серена Уильямс спустя столько времени, наконец, решилась рассказать о скандале с ее участием в 2018 году на Открытом чемпионате Америки. Чтобы доказать свою честность спортсменка решилась на отчаянный поступок.



Звезда дала интервью для известного журнала Harper's Bazaar. Кроме того, она согласилась сделать откровенные снимки для модного издания.

Над образом для фотосессии трудилась целая команда профессионалов. Было продумано все, начиная от декораций, заканчивая аксессуарами для Серены.

В итоге на обложке журнала Уильямс предстала в одном лишь золотом плаще, который лишь слегка прикрывал ее интимные места. Но поразительно другое: спортсменка отказалась использовать фотошоп. Таким образом она хотела доказать читателям, что она максимально честна в своих высказываниях.

Как сообщает Life.ru, в своей истории теннисистка призналась, что жалеет о своем несдержанном поведении после конфликта. Она понимает, что омрачила триумф первой ракетки мира – Наоми Осаки. По словам Уильямс, она давно попросила прощения за свои необдуманные действия у Осаки, и та ее простила.

"Я разозлилась тогда не из-за победы Наоми – я в жизни ни за кого так не радовалась, как за нее в тот момент. Меня ранило то, насколько все прогнило в этом виде спорта, который я люблю и которому посвятила всю свою жизнь", – высказалась звезда спорта.

Стоит отметить, что после того громкого скандала Серена долгое время ходила к психологу. Она не могла переступить через себя и снова взять ракетку в руки. Теннисистка чувствовала вину за то, что так обошлась со своей коллегой. И лишь прощение и поддержка Осаки помогли Уильямс отпустить ситуацию.