Серена Уильямс испытывает мучения после свадьбы с армянином

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс стала героиней обложки нового выпуска журнала Vogue. Спортсменка рассказала о трудностях, начавшихся после рождения дочери.

Оказывается, американская спортсменка долго находилась в депрессии. "У меня случается упадок сил, когда я думаю: "Ребят, я не могу это все". Такое же негативное отношение накатывает иногда и на корте. Думаю, я просто такая. Никто не говорит о трудностях – о давлении, которое вы испытываете, о переживаниях, которые вы испытываете каждый раз, когда ребенок плачет. Я чувствовала себя разбитой не знаю, сколько раз", – рассказала она.

Кроме того, как сообщает портал teleprogramma.pro, роды для знаменитой теннисистки оказались настоящим мучением: мало того, что врачи сделали Серене кесарево сечение, во время операции ее жизнь оказалась под угрозой. У Уильямс началась легочная эмболия, и медикам едва удалось спасти ее. В результате Серена провела в больнице шесть недель.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Янв 10, 2018 at 5:05 PST

После того как здоровье спортсменки пришло в норму, она вышла замуж за Алексиса Оганесяна, который является отцом ее дочери. Церемония была тайной. Лишь спустя несколько дней после свадьбы молодожены решили поделиться с поклонниками кадрами с торжества. Судя по фото, для церемонии Серена выбрала невероятно пышное платье. При этом невеста не выпускала из рук свою новорожденную дочь.

Известно, что 36-летняя Серена и 34-летний Алексис "не жалели средств на свадьбу своей мечты". Мероприятие обошлось в более чем миллион долларов: список гостей включал в себя 250 человек. На торжестве присутствовали такие знаменитости, как певицы Бейонсе, Келли Роуленд и Сиара, рэпер Джей-Зи и актриса Ева Лонгория.

Серена Уильямс не дала себе долго отдыхать: уже 30 декабря в Абу-Даби она сыграла первый матч против латвийки Елены Остапенко, победительницы престижного турнира "Ролан-Гаррос". Эту встречу знаменитая спортсменка проиграла.