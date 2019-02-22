Российского лыжника выгнали с турнира за драку

Российский спортсмен Сергей Устюгов был дисквалифицирован после полуфинальной спринтерской гонки на чемпионате мира в Зеефельде. Об этом сообщила Международная федерация лыжного спорта.

Во время соревнований российский лыжник столкнулся с норвежским соперником Йоханнесом Клебо, в результате чего Сергей Устюгов чуть не упал. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка. Россиянин толкнул норвежца, а затем потрепал его по щеке. За свой поступок лыжник получил две желтые карточки – за "создание препятствий сопернику при обгоне" и "неспортивное поведение". В итоге Сергея Устюгова дисквалифицировали.

Позднее сами участники конфликта прокомментировали инцидент. Йоханнес Клебо, занявший первое место в гонке, заявил, что не собирается выдвигать какие-либо обвинения против российского спортсмена. Он понимал, что в тот момент Сергей Устюгов испытывал чувство досады. "Я понимал, что Сергей очень зол, он сейчас находится в очень хорошей форме, и я уверен, что в субботу будет хорошая борьба", – цитирует его РИА Новости.



Сам россиянин также подтвердил, что никакой драки не произошло, таким образом он всего лишь поддержал соперника. "Я просто похлопал его по щеке и пожелал удачи. Видимо, мое пожелание пригодилось – Йоханнес стал победителем", – пояснил Сергей Устюгов и добавил, что пока еще не узнал результаты соревнования.