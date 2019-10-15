Елизавета Туктамышева взвалила на свои плечи непосильную ношу

По мнению чемпионки мира и Европы, если человек на что-то способен, то нужно это показывать. "Все равно круто, когда девушки прыгают четверные, это очень завораживает. Думаю, для меня реально сделать четверной тулуп. В моих мыслях все-таки возможно соперничать", – цитирует Елизавету Первый канал.
Напомним, недавно в социальной сети "Твиттер" разразился громкий скандал с участием экс-волейболиста сборной России, доигровщика уфимского "Урала" Алексея Спиридонова, и фигуристки. Девушка решила блеснуть знаниями и публично раскритиковала судей, работавших на матче "Зенита" и "Ахмата". Волейболист вступился за них и оскорбительно высказался в адрес Елизаветы, назвав ее чучелом.
Отметим, в ноябре 2016 года Туктамышева заняла 4-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ). Спустя год 22-летняя российская спортсменка выступила на турнире Finlandia Trophy, где не смогла попасть в тройку призеров. Но в 2019 году ей все же удалось взять серебро в этом соревновании, сообщает RT. Тем временем, победу в соревновании одержала ее соотечественница Алена Косторная.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Привередливый муж
Самая любимая советская комедия в США
Админы не дают ответить
Ваше отношение к многоженству
Три раза за ночь это нормально?
Давайте поиграем!
Беременна в 17
Что нас ждет в 2020?