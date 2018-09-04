Попавшего в допинг-скандал из-за Родченкова спортсмена бросили на произвол судьбы

Союз биатлонистов России (СБР) не намерен помогать Евгению Устюгову выбираться из допинг-скандала. Двукратный олимпийский чемпион пожаловался на отсутствие реакции со стороны организации.

Евгений Устюгов получил уведомление от Международного союза биатлонистов (IBU) о начале расследования. Олимпийского чемпиона подозревают в нарушении антидопинговых правил. При этом российские спортивные чиновники не собираются оказывать спортсмену какую-либо помощь.

"Неделю провели в консультациях и поисках поддержки. В СБР, к сожалению, мне дали понять, что не готовы нам помогать. Мы обратились за помощью к нашему руководству, к Михаилу Прохорову и Сергею Кущенко, которые всегда нас поддерживали. Сейчас идут консультации с адвокатами из очень авторитетной компании", – заявил спортсмен.

Устюгов подтвердил, что получил на электронную почту уведомление от IBU. Он обязан ответить на предъявленные обвинения в течение 14 дней. "Обвинения смешные. Пока работают юристы, подробностей не могу озвучивать, но все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Родченкова", – цитирует заявление биатлониста "Р-Спорт".

По словам Устюгова, он в любом случае намерен защищать свое доброе имя. Спортсмен напомнил, что все допинг-тесты за его спортивную карьеру были отрицательными, проводились они в точном соответствии с правилами.

Публикация от Dmitry Egorov (@edim_sport) 31 Авг 2018 в 12:45 PDT

В конце августа СБР объявил, что поступила информация от IBU о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил. В заявлении федерации отмечалось, что трое из четырех указанных в письме спортсменов завершили спортивную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны. В их числе оказался Устюгов.



Тот факт, что "чистым" спортсменам приходится оправдываться, чемпион называет дикостью. Евгений все же надеется, что здравый смысл восторжествует и новый состав IBU не отступит от принципов справедливости.