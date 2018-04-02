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Спорт

Освистанный Смолов грязно выругался в прямом эфире

Федор Смолов. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Федор Смолов выругался в адрес болельщиков во время домашнего матча 24-го тура Премьер-лиги с "Анжи". Инцидент произошел, когда игрока отправили на скамейку запасных.
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Оператор снимал проходившего мимо него Смолова, когда тот внезапно высказался о сексуальных наклонностях болельщиков и их родственников. Этот эпизод попал в трансляцию на телеканале "Наш футбол", сообщает портал Sports.ru.

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Позже футболист принес извинения за свой поступок в Twitter. "Ругаться матом – плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой", – написал спортсмен. Также он добавил, что вышел на поле с ангиной, но это "мало кому интересно". После матча главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал, что замена лидера команды была обусловлена тем, что днем ранее у футболиста была температура – 37,3.

Напомним, что Федор Смолов выступает в составе "Краснодара" с сезона 2015/2016. В текущем сезоне Российской футбольной премьер-лиги нападающий возглавляет список бомбардиров, имея на своем счету 12 забитых голов. 29 марта появилась информация о том, что 28-летний Смолов планирует перейти в английский "Вест Хэм Юнайтед". Зимой СМИ уже сообщали об интересе англичан к нападающему.

В сезоне 2016/2017 спортсмен стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу. Форвард сыграл 22 матча, в которых забил 17 мячей. До этого наш соотечественник забивал больше легионеров в первенстве страны лишь в 2007 году — это был игрок "Спартака" Роман Павлюченко, который тогда в 22 матчах забил 14 голов. После этого самыми результативными становились лишь иностранцы: по два раза – Веллитон и Сейду Думбия, по разу – Вагнер Лав, Вандерсон и Халк.

Автор: Михаил Вштанов2 апреля 2018, 09:16

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