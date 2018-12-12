Туктамышева попала в больницу со страшным диагнозом

Обладательница бронзы финала Гран-при госпитализирована. У Елизаветы Туктамышевой обнаружено воспаление легких.



Тренер спортсменки Алексей Мишин сообщил, что Лиза пробудет в больнице две недели. По его словам, из-за этого она пропустит чемпионат России, ведь диагноз очень серьезный.

"Воспаление легких. Сами понимаете. Но решение о снятии принимает федерация по инициативе тренерского штаба", – цитирует Мишина телеканал "360". В свою очередь генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Коган отметил, что точного заключения врачей по поводу состояния Елизаветы пока нет, поэтому "комментировать сроки восстановления преждевременно".

Ранее сама Туктамышева выложила в Stories Instagram фото градусника, показывающего температуру 38,5. "Ушной градусник показывает на две-три десятых больше, но это не сильно спасает. Подготовка к чемпионату России идет полным ходом. Класс", - подписала снимок фигуристка.

Чемпионат России пройдет 19–23 декабря в Саранске, передает Пятый канал. Национальное первенство является отборочным турниром в состав сборной России на чемпионат Европы. Согласно критериям отбора, в Старый Свет отправятся два первых номера по итогам чемпионата России, а третья кандидатура может быть предложена тренерским советом (ФФККР).