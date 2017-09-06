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Спорт

Запад продолжил издеваться над паралимпийцами России

Фото: GLOBAL LOOK press/Lin Yiguang
Отстранение Паралимпийского комитета России от соревнований остается в силе. Такое решение принято на заседании исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК). В Москве заявили, что ожидали подобного исхода совещания.
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Исполком МПК в Абу-Даби рассмотрел материалы по выполнению критериев восстановления членства в организации, представленные Паралимпийским комитетом России. Несмотря на то, что буквально на днях в руководстве комитета признали, что ПКР выполнил обязательства по исправлению ситуации с допингом, отстранение российских спортсменов осталось в силе.

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"Восстановление Российского антидопингового агентства и признание выводов Ричарда Макларена – вот два критерия, которые надо еще выполнить", – заявил президент МПК Филип Крэйвен.

В августе 2016 года МПК принял решение об отстранении россиян от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и временном лишении ПКР членства в организации. Затем российская сторона получила "дорожную карту" по восстановлению членства. Российские паралимпийцы на время отстранения не могут принимать участие в международных соревнованиях, в том числе в зимних Паралимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Как заявил глава Минспорта России Павел Колобков, в Москве были готовы к отрицательному решению Международного паралимпийского комитета и к такому сценарию. Министерство спорта и ПКР выработают общую позицию, приводит слова министра агентство "Р-Спорт".

Ранее глава ПКР Владимир Лукин сообщил, что Паралимпийский комитет России полностью выполнил 50 из 67 пунктов дорожной карты по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете. 

По словам Филипа Крэйвена, пять из семи критериев, которые осталось выполнить для восстановления членства ПКР в IPC, могут быть выполнены в ближайшее время – "если не будет непредвиденных обстоятельств". "Еще два – восстановление в правах РУСАДА и признание и принятие доклада Макларена – тесно связаны, и мы будем ждать решение WADA в ноябре", – заявил президент IPC.

Автор: Андрей Евлампиев6 сентября 2017, 16:28

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