Уильямс показала рожденную от армянина дочь

Теннисистка Серена Уильямс, ставшая мамой 2 сентября, показала дочь. Фотографию малышки спортсменка опубликовала в Instagram.

Заодно Серена рассекретила имя дочери. "Встречайте Алексис Олимпию Оганян – младшую", – подписала снимок теннисистка.

На фото 38-кратная победительница турниров Большого шлема держит светлокожую темноволосую малышку. Глаза у обеих прикрыты.

Поклонники Уильямс пришли в восторг от снимка. За час фото прокомментировали более десяти тысяч пользователей Instagram. "Волшебно", "Какая красавица", "Абсолютная красота, поздравляю вас и Алексис", "Добро пожаловать в этот мир", – написали пользователи Сети Серене и ее дочери.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Сен 13 2017 в 6:39 PDT

Как сообщали Dni.Ru, теннисистка Серена Уильямс стала мамой в ночь на субботу, 2 сентября. 35-летняя спортсменка родила дочь. Вес малышки – 3 090 граммов. Отец ребенка - 34-летний Алексис Оганян. Он является сооснователем портала Reddit, его называют "армянским Цукербергом".