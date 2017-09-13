Уильямс показала рожденную от армянина дочь
Заодно Серена рассекретила имя дочери. "Встречайте Алексис Олимпию Оганян – младшую", – подписала снимок теннисистка.
На фото 38-кратная победительница турниров Большого шлема держит светлокожую темноволосую малышку. Глаза у обеих прикрыты.
Поклонники Уильямс пришли в восторг от снимка. За час фото прокомментировали более десяти тысяч пользователей Instagram. "Волшебно", "Какая красавица", "Абсолютная красота, поздравляю вас и Алексис", "Добро пожаловать в этот мир", – написали пользователи Сети Серене и ее дочери.
Как сообщали Dni.Ru, теннисистка Серена Уильямс стала мамой в ночь на субботу, 2 сентября. 35-летняя спортсменка родила дочь. Вес малышки – 3 090 граммов. Отец ребенка - 34-летний Алексис Оганян. Он является сооснователем портала Reddit, его называют "армянским Цукербергом".
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