Месси обсмеяли за неуклюжий свадебный танец
"Дриблит как дон, танцует как осёл!" – озаглавило издание Daily Mail свой материал. Напомним, дриблинг (от английского dribble – "вести мяч") – это манёвр с мячом, смысл которого состоит обойти защитника и сохранить мяч у себя.
Как отметило издание, дав тем самым старт кампании обсуждения футбольного мастера в соцсетях, несмотря на то, что на поле Месси – гений, с танцами у него есть проблемы. Один из пользователей Twitter так и написал: "От танцев Месси я в шоке, несмотря на превосходные скорость и ритмичность на поле". Другой мечтает: "Мне нужно больше видео с танцами Месси".
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Свадебная церемония пары прошла в их родном городе. Здесь они познакомились еще детьми двадцать пять лет назад.
Лионель Месси считается лучшим бомбардиром в истории "Барселоны" и сборной Аргентины. Спортсмен является четырехкратным обладателем Кубка страны. Он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и пятикратно был удостоен звания лучшего футболиста в мире.
Как сообщали ранее Dni.ru, дату бракосочетания Месси подгадал к своему дню рождения – 24 июня. Свадебная церемония прошла в родном городе Лионеля и Антонеллы – Росарио. На свадьбе присутствовали члены семьи, друзья, коллеги, а также официальные лица, связанные с миром футбола. Пара состоит в отношениях уже более пятнадцати лет и у них даже есть общие дети. В 2012 году у них родился сын Тьяго, а в 2015-м у мальчика появился брат Матео.
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