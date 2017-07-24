Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео
Чемпион вступил в спортивное противоборство с компьютерной симуляцией белой акулы. Как указывают создатели ролика, поведение и скорость акулы были смоделированы на основе поведения рыбы в природе.
На дистанции в сто метров американский пловец уступил акуле. Секундомер зафиксировал финиш Майкла Фелпса на 38,1 секунде заплыва, акула оказалась проворнее ровно на две секунды. Съемка была задумана и реализована в рамках телешоу для канала Discovery.
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