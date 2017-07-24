Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео

YouTube-канал Guardian Sport опубликовал видео, в котором двадцатитрехкратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс соревнуется в скорости с компьютерной симуляцией белой акулы. В итоге лучший пловец мира уступил рыбине две секунды.

Чемпион вступил в спортивное противоборство с компьютерной симуляцией белой акулы. Как указывают создатели ролика, поведение и скорость акулы были смоделированы на основе поведения рыбы в природе.

На дистанции в сто метров американский пловец уступил акуле. Секундомер зафиксировал финиш Майкла Фелпса на 38,1 секунде заплыва, акула оказалась проворнее ровно на две секунды. Съемка была задумана и реализована в рамках телешоу для канала Discovery.