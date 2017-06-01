Теннисист расплакался во время матча из-за травмы
Соперник расплакавшегося испанца не только помог ему подняться и дойти до трибуны, но и обнял его в знак солидарности. Николас Альмагро покинул корт под громкие аплодисменты зрителей. Отметим, что матч завершился с равным счетом по сетам 1:1.
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