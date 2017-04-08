Из Российского футбольного союза исключили семь клубов

На конференции Российского футбольного союза было принято решение об исключении семи клубов из организации. Речь идет о командах "Байкал" (Иркутск), "Локомотив" (Лиски), "Сибирь-2" (Новосибирск), "Якутия" (Якутск), "Астрахань" (Астрахань), "Орел" (Орел). Эти клубы потеряли профессиональный статус, передает "Интерфакс".