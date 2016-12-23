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Актеру серила "Интерны" пришлось голодать
Дмитрий Шаракоис стал известен благодаря роли Бориса Левина в сериале "Интерны". После выхода на экраны первого сезона многосерийной картины его актерские гонорары выросли. И сегодня он с улыбкой вспоминает, что когда-то жил в страшной бедности.
"Я из многодетной семьи, – говорит актер. - Мама воспитывала нас троих одна. Отец ушел от нас, когда я был еще маленький. И мы в основном жили вчетвером: я, мама и два старших брата, Руслан и Вова. Мама работала на рынке всю жизнь, что-то продавала. Мы с братьями помогали ей во всем. И продавали, и таскали что-то как грузчики. Маме удалось обеспечить нас всем. Она рассказывала, что временами было довольно тяжко, что даже были моменты, когда нечего было поесть".
По признанию актера, несмотря на то что он знаком со своим биологическим отцом, они не контактируют. Стали просто чужими людьми. "Отец оставил нас, когда я был совсем маленький. А когда мне было 14 лет, появился отчим. Я его зову дядя Володя. Он заменил мне отца. Он всегда поддерживал меня во всех начинаниях. Он воспитанный и надежный человек", – цитирует Шаракоиса портал Sobesednik.ru.
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