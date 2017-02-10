В отстранении российской бегуньи увидели политику

Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о дисквалификации российской бегуньи Марии Савиновой-Фарнасовой на четыре года. Также ее лишили всех наград, заработанных в период с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года. Среди них – золотая медаль за спринт на Олимпиаде в 2012 году. Эксперты разглядели в гоненях на россиянку политический подтекст. "Как можно относиться ко всему, что происходит? Это просто политический заказ, "наезд" на Россию. Собирается все, что можно собрать – вот и все", – цитирует НСН бывшего тренера сборной России по легкой атлетике Валентина Маслакова.

