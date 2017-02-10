Российскую бегунью лишили золота Олимпиады-2012

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бегунью Марию Савинову-Фарносову на четыре года, передают "Аргументы и Факты". Кроме того, легкоатлетку лишили всех наград, которые она получила в период с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года. Среди них – золотая медаль за победу в беге на 800 метров на Олимпиаде 2012 года. Теперь награда достанется спортсменке из Южной Корее, которая тогда финишировала второй.