Россию лишили первого места в зачете Олимпиады в Сочи

Сборная России лишилась первого места в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи. У российского бобслеиста Александра Зубкова отобрали два золота.

Спортсмена пожизненно отстранили от участия в Олимпиаде. Такое же наказание приготовили для бобслеистки Ольги Стульневой, а также конькобежцев Ольги Фаткулиной (лишена серебряной медали) и Александра Румянцева. Российских атлетов поймали на нарушении антидопинговых правил, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.