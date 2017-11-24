Россию лишили первого места в зачете Олимпиады в Сочи

Сборная России лишилась первого места в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи. У российского бобслеиста Александра Зубкова отобрали два золота.
Спортсмена пожизненно отстранили от участия в Олимпиаде. Такое же наказание приготовили для бобслеистки Ольги Стульневой, а также конькобежцев Ольги Фаткулиной (лишена серебряной медали) и Александра Румянцева. Российских атлетов поймали на нарушении антидопинговых правил, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.
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