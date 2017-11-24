Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты

Высший апелляционный суд Южной Африки пересмотрел приговор, вынесенный паралимпийцу Оскару Писториусу за убийство модели Ревы Стенкамп. Тюремный срок спортсмену увеличили вдвое.

По мнению судьи, приговор с шестилетним тюремным сроком был "шокирующе снисходительным". Согласно новому решению, Писториусу придется провести за решеткой 13,5 года, передает Time.

Как отмечает издание, формально суд приговорил спортсмена к 15 годам тюрьмы. Однако с учетом того времени, которое Писториус уже провел в заключении, срок сократился на два с лишним года, пишет "Газета.ru".

Напомним, Рева Стенкамп была застрелена примерно в 03:00 14 февраля 2013 года в доме Оскара Писториуса в Претории. В октябре 2014-го спортсмена приговорили к пяти годам тюрьмы за непредумышленное убийство. Он сумел убедить суд, что принял Реву за вломившегося в дом вора и застрелил ее через закрытую дверь туалета.

Однако позже появились новые факты, доказывающие, что Писториус жестоко избил возлюбленную битой для крикета, а затем застрелил. По новой версии следователей, спортсмен знал, что за дверью находится не вор, а его девушка.

В июле 2016 года суд квалифицировал преступление как умышленное убийство и приговорил Писториуса к шести годам тюрьмы. Прокуратура уже тогда требовала для паралимпийца 15-летний срок.