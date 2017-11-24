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Спорт

Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты

Оскар Писториус. Фото: wikipedia.org
Высший апелляционный суд Южной Африки пересмотрел приговор, вынесенный паралимпийцу Оскару Писториусу за убийство модели Ревы Стенкамп. Тюремный срок спортсмену увеличили вдвое.
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По мнению судьи, приговор с шестилетним тюремным сроком был "шокирующе снисходительным". Согласно новому решению, Писториусу придется провести за решеткой 13,5 года, передает Time. 

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Как отмечает издание, формально суд приговорил спортсмена к 15 годам тюрьмы. Однако с учетом того времени, которое Писториус уже провел в заключении, срок сократился на два с лишним года, пишет "Газета.ru".

Напомним, Рева Стенкамп была застрелена примерно в 03:00 14 февраля 2013 года в доме Оскара Писториуса в Претории. В октябре 2014-го спортсмена приговорили к пяти годам тюрьмы за непредумышленное убийство. Он сумел убедить суд, что принял Реву за вломившегося в дом вора и застрелил ее через закрытую дверь туалета.

Однако позже появились новые факты, доказывающие, что Писториус жестоко избил возлюбленную битой для крикета, а затем застрелил. По новой версии следователей, спортсмен знал, что за дверью находится не вор, а его девушка. 

В июле 2016 года суд квалифицировал преступление как умышленное убийство и приговорил Писториуса к шести годам тюрьмы. Прокуратура уже тогда требовала для паралимпийца 15-летний срок. 

24 ноября 2017, 12:32

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