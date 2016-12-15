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Месси внезапно решил жениться
О том, что Месси и Рокуццо планируют сыграть свадьбу в 2017 году, сообщило издание Mundo Deportivo. Точная дата торжества не называется, однако уже известно, что церемония бракосочетания пройдет в родном городе пары – Росарио (Аргентина).
Отметим, что футболист познакомился с Антонеллой еще в детстве. Однако встречаться молодые люди начали лишь в 2000-м, когда Месси подписал контракт с футбольным клубом "Барселона". Пара растит двоих детей – четырехлетнего Тьяго и годовалого Матео.
Лионель Месси считается лучшим бомбардиром в истории "Барселоны" и сборной Аргентины. Спортсмен является четырехкратным обладателем Кубка страны. Кроме того, он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и пять раз был удостоен звания лучшего футболиста в мире.
Напомним, что в этом году статуэтку "Золотой мяч" получил португалец Криштиану Роналду, за которого было отдано 745 голосов. Лионель Месси со значительным отставанием по очкам (316 голосов) занял второе место. Третье досталось форварду "Атлетико" и сборной Франции Антуану Гризманну (198 голосов).
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