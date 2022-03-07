Чтобы понять, к чему снится водопад, нужно обратиться к сонникам.

Водопад – это предвестник как благих, так и негативных последствий. Чтобы разобраться с толкованием, обратимся к сонникам.

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К ЧЕМУ СНИТСЯ ВОДОПАД ПО ЕВРЕЙСКОМУ СОННИКУ

Важно, в какой день вы увидели сон. Если водопад приснился вам в воскресенье, то это говорит о вашей неудовлетворенности жизнью. Если же вы увидели такой сон перед праздничными или выходными днями, то в будущем вас будут ждать важные и серьезные перемены.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ВОДОПАД ПО МАГИЧЕСКОМУ СОННИКУ

Если вы видите во сне большой и бушующий водопад, то вас ждет удача. Так, даже рискованные поступки останутся без серьезных последствий.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ВОДОПАД ПО АНГЛИЙСКОМУ СОННИКУ

Если вам снится водопад с чистой водой, в которую вы окунулись, значит подсознательно вы стремитесь очиститься от душевных мук, которые вас никак не оставят в покое. Однако если при этом вы испытываете неприятные ощущения, значит вы испытываете переживания и подсознание пытается приободрить вас и показать, что сдаваться нельзя.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ВОДОПАД ПО БОЛЬШОМУ СОВРЕМЕННОМУ СОННИКУ

Если вам снится водопад, расположенный на горе, значит вам нужно будет пройти через негатив, но если у вас это получится, то в будущем вам будет сопутствовать удача.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ВОДОПАД ЖЕНЩИНЕ

Увиденный во сне водопад предвещает в будущем приятные встречи. Также этот сон может говорить о скором освобождении от неприятных эмоций.