Водопад – это предвестник как благих, так и негативных последствий. Чтобы разобраться с толкованием, обратимся к сонникам.
К ЧЕМУ СНИТСЯ ВОДОПАД ПО ЕВРЕЙСКОМУ СОННИКУ
Важно, в какой день вы увидели сон. Если водопад приснился вам в воскресенье, то это говорит о вашей неудовлетворенности жизнью. Если же вы увидели такой сон перед праздничными или выходными днями, то в будущем вас будут ждать важные и серьезные перемены.
К ЧЕМУ СНИТСЯ ВОДОПАД ПО МАГИЧЕСКОМУ СОННИКУ
Если вы видите во сне большой и бушующий водопад, то вас ждет удача. Так, даже рискованные поступки останутся без серьезных последствий.
К ЧЕМУ СНИТСЯ ВОДОПАД ПО АНГЛИЙСКОМУ СОННИКУ
Если вам снится водопад с чистой водой, в которую вы окунулись, значит подсознательно вы стремитесь очиститься от душевных мук, которые вас никак не оставят в покое. Однако если при этом вы испытываете неприятные ощущения, значит вы испытываете переживания и подсознание пытается приободрить вас и показать, что сдаваться нельзя.
К ЧЕМУ СНИТСЯ ВОДОПАД ПО БОЛЬШОМУ СОВРЕМЕННОМУ СОННИКУ
Если вам снится водопад, расположенный на горе, значит вам нужно будет пройти через негатив, но если у вас это получится, то в будущем вам будет сопутствовать удача.
К ЧЕМУ СНИТСЯ ВОДОПАД ЖЕНЩИНЕ
Увиденный во сне водопад предвещает в будущем приятные встречи. Также этот сон может говорить о скором освобождении от неприятных эмоций.