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Форум "Облачные города" пройдет 17–18 сентября в "Зарядье" – Собянин

Форум "Облачные города" пройдет 17–18 сентября в "Зарядье" – Собянин
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Сергей Собянин сообщил, что третий форум БРИКС "Облачные города", который пройдет 17–18 сентября в Москве, соберет участников из более чем 35 стран.

Ожидается, что свыше 320 экспертов обсудят ключевые приоритеты и стратегии, направленные на трансформацию городов до 2040 года, с особым акцентом на роль технологий в достижении целей устойчивого развития.

В своем блоге мэр Москвы подчеркнул, что современные города представляют собой сложные и динамично развивающиеся системы. Каждый месяц появляются новые цифровые технологии и сервисы, которые меняют облик мегаполисов. "Москва готова делиться своим опытом и достижениями с другими городами мира. Форум “Облачные города” стал важной площадкой для обмена знаниями и практиками", — отметил Собянин.

Первый форум собрал более пяти тысяч участников, а в прошлом году количество участников возросло до 13 тысяч. Делегации из таких стран, как Индия, Южная Корея, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар, Египет и Танзания имели возможность ознакомиться с работой ключевых технологических объектов Москвы. Среди них — ситуационный центр метрополитена, цифровой двойник столицы и технопарк "Сколково".

В результате предыдущих форумов было подписано множество соглашений, включая трансфер технологий от российских компаний, таких как "Информтехника", IBI Software и Digital Practices в Египет. Фонд "Сколково" также заключил соглашение о сотрудничестве с The Corporate Group — одной из ведущих компаний ОАЭ в сфере высоких технологий, а также с игровым концерном Game Art Pioneers.

В 2025 году форум сосредоточится на роботизированных технологиях и искусственном интеллекте, которые уже сейчас играют важную роль в городской инфраструктуре. Эти технологии становятся главными двигателями изменений в производстве, труде и социальных отношениях. Развитие робототехники и автоматизации будет продолжать оказывать значительное влияние на жизнь городов.

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2 июня 2025, 11:31
Сергей Собянин. Фото: mos.ru
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