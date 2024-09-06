Общественный штаб: DDOS-атаки не оказали влияния на ход голосования в Москве

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Пятница 6 сентября

16:51Общественный штаб: DDOS-атаки не оказали влияния на ход голосования в Москве 16:37Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы 16:03Мария Погребняк родила четвертого ребенка: Врачи в шоке 14:28Тест: угадайте название популярного советского журнала по обложке 13:39"След на моей психике": измотанная Решетова решилась на отчаянный шаг 12:56В голосовании за депутатов в Москве приняли участие уже более 1 млн человек 12:15Состояние сдавшего Киркорова резко ухудшилось 10:28Семенович подробно рассказала о планах выйти замуж за уведенного из семьи мужчину 10:02В "Росатоме" рассказали о роли атомной отрасли в российской экономике 09:29Общественный штаб: Выборы в Москве начались в штатном режиме 06:34Запредельная наглость или холодный расчет? Принц Гарри поставил ультиматум королевской семье 03:18Джонни Депп впервые за десятки лет вылечил больные зубы благодаря россиянке 00:273 года без Жан-Поля Бельмондо: как великий актер воспитал несколько поколений 21:11Ольга Бузова поздравила подругу с рождением мальчика 20:19В "Росатоме" рассказали о роли атомной энергетики в борьбе с глобальным потеплением 20:12Библиотеки Подмосковья претендуют на грант Президентского фонда культурных инициатив 20:09Энергетическая трансформация: в "Росатоме" оценили роль атомной отрасли в российской экономике 20:03Королева отказалась помогать сыну после свадьбы 18:28Галкин* оставил Пугачеву с детьми: живет один 17:38ТЕСТ для тех, кто жил в СССР: вспомните детали этого времени 16:37Мария Погребняк вышла на связь из роддома 16:24Москвичи смогут выгодно потратить призовые баллы на товары в супермаркетах и аптеках 16:18"Никто не пришел": Самойлова и Джиган отметили день рождения Леи 14:39Москвичам напомнили о доступности всех способов голосования на выборах 14:21Тест: как много вы знаете о ресторанах и кафе в СССР? 13:53Бледанс сообщила о разрушениях в своем загородном доме из-за природного катаклизма 13:21В Москве прошла церемония разделения ключа электронного голосования 11:55Пережившая трагические события дочь Заворотнюк потеряла волосы 10:32Превратившаяся в животное Собчак сделала громкое заявление после травли ребенка 08:57"Предложений поступает много": Алсу оказалась нарасхват после болезненного развода 06:14Раскрыты баснословные траты Кейт Миддлтон и принца Гарри на обучение детей 03:43Тодоренко наотрез отказалась водить детей в детский сад после тревожного случая с сыном 00:21Юлии Пересильд исполнилось 40 лет: вспоминаем яркий и тернистый путь актрисы к славе 21:15Массировал и гладил: Кудрявцева растеклась от удовольствия в руках Пьехи 19:45ТЕСТ: Сможете вспомнить в каком мультфильме звучала эта фраза? 17:36"Каре=развод": только воссоединившаяся с мужем и детьми Тодоренко решилась на отчаянный поступок 16:38История с оскорбленным Mia Boyka ребенком получила неожиданное продолжение: Хочет отжать деньги 16:11Бывший муж Нюши обвиняется в серьезном преступлении 14:51В МТПП обсудили новую акцию программы "Миллион призов", приуроченную к выборам 14:36Тест: угадайте известных советских актеров по их первой роли в кино 14:31"Росатом" активно работает над внедрением новых технологий для защиты окружающей среды 14:31Дальний Восток приближается к лидирующей позиции в области атомной генерации 13:34Семейная регата БРИКС пройдет в Москве 7 сентября 12:37Звезда "Евровидения" скоропостижно скончалась после долгой борьбы с раком 10:47Решетова вышла в свет после скандала с бывшим мужем Алсу и произвела фурор 09:26Почему дочери Бородиной месяцами не видятся с отцами – ведущая дала ответ 06:47Что нужно знать, когда путешествуешь один 03:22Прятались от журналистов: раскрыто тайное место Кейт Миддлтон и принца Уильяма для встреч 00:37Как найти недорогой билет: совет эксперта 21:45Публично затравленной MIA BOYKA девочке из Надыма понадобилась помощь психолога
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Общественный штаб: DDOS-атаки не оказали влияния на ход голосования в Москве

Общественный штаб: DDOS-атаки не оказали влияния на ход голосования в Москве
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За сегодняшний день совершено 39 DDOS-атак на московскую систему электронного голосования.

Сегодня на московскую систему электронного голосования было совершено 39 DDOS-атак, но все они были успешно отражены и не повлияли на процесс голосования. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев на дневном брифинге в Штабе.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что уже проголосовало около 1,4 миллиона человек, большинство из которых выбрали онлайн-голосование или использование терминалов электронного голосования (ТЭГ) на участках.

Спикеры подчеркнули, что москвичи имеют возможность использовать различные способы голосования: онлайн-голосование, голосование с помощью ТЭГ или традиционное голосование бумажными бюллетенями. Последний способ выбрали около 25 тысяч человек, но для этого им нужно было заранее подать заявку. В случае отсутствия такой возможности по уважительной причине, бумажный бюллетень может быть выдан избирателю по решению председателя территориальной избирательной комиссии.

Напоминаем, что 6-8 сентября в Москве проходят выборы депутатов Московской городской Думы 8 созыва, муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино.

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6 сентября 2024, 16:51
Фото: mskagency.ru
Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве 2024✓ Надежный источник

Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы
Дмитрий Медведев воспользовался новыми технологиями при участии в выборах. Дмитрий Медведев сообщил проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

В голосовании за депутатов в Москве приняли участие уже более 1 млн человек

В голосовании за депутатов в Москве приняли участие уже более 1 млн человек
На выборах в Московскую городскую Думу уже проголосовал миллион москвичей. Это значительное число свидетельствует о высокой активности граждан и интересе к местной политике. Выборы охватывают не только депутатов Мосгордумы, но и муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского округов, а также района Куркино.

Осень не страшна: как защитить семью от сезонного наступления вирусов

Осень не страшна: как защитить семью от сезонного наступления вирусов
Первая половина сентября – немного грустная пора. Еще не сошел отпускной загар, но уже чувствуешь, что теплое и беззаботное лето закончилось. Все вернулись с каникул и отпусков домой, где ожидают работа, дождливая осень и новый сезон ОРВИ. Осенняя вирусная пораНачало осеннего периода – непростое время, особенно для детей.

Общественный штаб: Выборы в Москве начались в штатном режиме

Общественный штаб: Выборы в Москве начались в штатном режиме
Сегодня в 8 часов утра в Москве официально стартовали выборы депутатов Московской городской Думы (МГД) восьмого созыва, а также выборы муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО, включая Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарку, Филимонковский, Щербинку и городском округе Троицк. Кроме того, выборы проходят и в муниципальном округе Куркино. Общественный штаб по наблюдению за выборами уже начал свою работу.

Библиотеки Подмосковья претендуют на грант Президентского фонда культурных инициатив

Библиотеки Подмосковья претендуют на грант Президентского фонда культурных инициатив
На конкурс грантов Президентского фонда культурных инициатив Московская область подала 10 проектов. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства культуры и туризма региона. В ведомстве отметили, что среди поданных на грант проектов значатся, например, «Личные истории забытого сражения» (Солнечногорск), «В поисках сыра князей Мещерских» (Лотошино) и «Химия города» (Воскресенск).

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