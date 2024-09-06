Общественный штаб: DDOS-атаки не оказали влияния на ход голосования в Москве

За сегодняшний день совершено 39 DDOS-атак на московскую систему электронного голосования.

Сегодня на московскую систему электронного голосования было совершено 39 DDOS-атак, но все они были успешно отражены и не повлияли на процесс голосования. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев на дневном брифинге в Штабе.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что уже проголосовало около 1,4 миллиона человек, большинство из которых выбрали онлайн-голосование или использование терминалов электронного голосования (ТЭГ) на участках.

Спикеры подчеркнули, что москвичи имеют возможность использовать различные способы голосования: онлайн-голосование, голосование с помощью ТЭГ или традиционное голосование бумажными бюллетенями. Последний способ выбрали около 25 тысяч человек, но для этого им нужно было заранее подать заявку. В случае отсутствия такой возможности по уважительной причине, бумажный бюллетень может быть выдан избирателю по решению председателя территориальной избирательной комиссии.

Напоминаем, что 6-8 сентября в Москве проходят выборы депутатов Московской городской Думы 8 созыва, муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино.