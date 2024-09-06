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Пятница 6 сентября

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Общественный штаб: Выборы в Москве начались в штатном режиме

Общественный штаб: Выборы в Москве начались в штатном режиме
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Сегодня в 8 часов утра в Москве официально стартовали выборы депутатов Московской городской Думы (МГД) восьмого созыва, а также выборы муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО, включая Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарку, Филимонковский, Щербинку и городском округе Троицк. Кроме того, выборы проходят и в муниципальном округе Куркино.

Общественный штаб по наблюдению за выборами уже начал свою работу. Как сообщил председатель штаба и руководитель Корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, все избирательные участки открылись вовремя и функционируют в штатном режиме. Наблюдатели на местах фиксируют ситуацию и обеспечивают прозрачность процесса голосования. В течение всех трех дней выборов за их работой будут следить видеонаблюдатели, работающие в круглосуточном режиме.

В этом году в состав Корпуса наблюдателей вошли 12 680 человек. Примечательно, что почти половина из них — молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Это свидетельствует о растущем интересе молодежи к политическим процессам и готовности участвовать в них. Также среди наблюдателей 26% составляют москвичи от 35 до 50 лет, а 25% — горожане старше 50 лет.

Москвичам доступны различные способы голосования. Они могут проголосовать онлайн по прямой ссылке или посетить избирательные участки. На участках предусмотрены как терминалы для электронного голосования, так и традиционные бумажные бюллетени. Ожидается, что около 200 тысяч москвичей предпочтут голосовать именно с помощью бумажных бюллетеней. Это касается как тех, кто заранее подал заявку на такой способ голосования, так и тех, кто временно не может присутствовать на выборах из-за лечения в стационарах или службы в армии.

Выборы депутатов пройдут с 6 по 8 сентября. Важно отметить, что сделать свой выбор могут все жители столицы, обладающие активным избирательным правом. Эти выборы представляют собой значимое событие для москвичей и открывают новые возможности для участия граждан в управлении городом. Общественный штаб продолжает свою работу, обеспечивая открытость и прозрачность выборного процесса, что является важным шагом к укреплению доверия к институтам власти.

Телеграм канал

6 сентября 2024, 09:29
Фото: Freepik
Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве в 2024 году✓ Надежный источник

Библиотеки Подмосковья претендуют на грант Президентского фонда культурных инициатив

Библиотеки Подмосковья претендуют на грант Президентского фонда культурных инициатив
На конкурс грантов Президентского фонда культурных инициатив Московская область подала 10 проектов. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства культуры и туризма региона. В ведомстве отметили, что среди поданных на грант проектов значатся, например, «Личные истории забытого сражения» (Солнечногорск), «В поисках сыра князей Мещерских» (Лотошино) и «Химия города» (Воскресенск).

Москвичи смогут выгодно потратить призовые баллы на товары в супермаркетах и аптеках

Москвичи смогут выгодно потратить призовые баллы на товары в супермаркетах и аптеках
Москвичи, которые примут участие в электронном голосовании на предстоящих выборах, смогут не только исполнить свой гражданский долг, но и получить ценные призы, которые помогут им в повседневной жизни. Жители столицы, которые примут участие в выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино (с 6 по 8 сентября), получат возможность заработать ценные призовые баллы.

Москвичам напомнили о доступности всех способов голосования на выборах

Москвичам напомнили о доступности всех способов голосования на выборах
C 6 по 8 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Московской городской Думы, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино. Эти выборы важны для жителей столицы, так как они определяют будущее местного самоуправления и развитие городской инфраструктуры.

В Москве прошла церемония разделения ключа электронного голосования

В Москве прошла церемония разделения ключа электронного голосования
В Москве прошла важная церемония, связанная с подготовкой к выборам. Состоялось разделение ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Это событие прошло в Московской городской избирательной комиссии и стало значимым шагом на пути к обеспечению прозрачности и безопасности выборного процесса.

В МТПП обсудили новую акцию программы "Миллион призов", приуроченную к выборам

В МТПП обсудили новую акцию программы "Миллион призов", приуроченную к выборам
В Московской торгово-промышленной палате прошла пресс-конференция, посвященная юбилейной, десятой акции программы "Миллион призов". Мероприятие собрало представителей бизнеса и власти, среди которых были президент МТПП Владимир Платонов, основатель аптечной сети "Столички" Евгений Нифантьев, вице-президент МТПП Александр Крутов и заместитель руководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов.

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