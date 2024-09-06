Общественный штаб: Выборы в Москве начались в штатном режиме

Сегодня в 8 часов утра в Москве официально стартовали выборы депутатов Московской городской Думы (МГД) восьмого созыва, а также выборы муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО, включая Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарку, Филимонковский, Щербинку и городском округе Троицк. Кроме того, выборы проходят и в муниципальном округе Куркино.



Общественный штаб по наблюдению за выборами уже начал свою работу. Как сообщил председатель штаба и руководитель Корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, все избирательные участки открылись вовремя и функционируют в штатном режиме. Наблюдатели на местах фиксируют ситуацию и обеспечивают прозрачность процесса голосования. В течение всех трех дней выборов за их работой будут следить видеонаблюдатели, работающие в круглосуточном режиме.



В этом году в состав Корпуса наблюдателей вошли 12 680 человек. Примечательно, что почти половина из них — молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Это свидетельствует о растущем интересе молодежи к политическим процессам и готовности участвовать в них. Также среди наблюдателей 26% составляют москвичи от 35 до 50 лет, а 25% — горожане старше 50 лет.

Москвичам доступны различные способы голосования. Они могут проголосовать онлайн по прямой ссылке или посетить избирательные участки. На участках предусмотрены как терминалы для электронного голосования, так и традиционные бумажные бюллетени. Ожидается, что около 200 тысяч москвичей предпочтут голосовать именно с помощью бумажных бюллетеней. Это касается как тех, кто заранее подал заявку на такой способ голосования, так и тех, кто временно не может присутствовать на выборах из-за лечения в стационарах или службы в армии.

Выборы депутатов пройдут с 6 по 8 сентября. Важно отметить, что сделать свой выбор могут все жители столицы, обладающие активным избирательным правом. Эти выборы представляют собой значимое событие для москвичей и открывают новые возможности для участия граждан в управлении городом. Общественный штаб продолжает свою работу, обеспечивая открытость и прозрачность выборного процесса, что является важным шагом к укреплению доверия к институтам власти.