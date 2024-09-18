Андрей Воробьев отметил важную роль управляющих компаний для создания комфортных условий для жителей Подмосковья

Андрей Воробьев рассказал, как улучшить работу УК.

В Доме правительства Московской области прошла стратегическая сессия "Команду делают люди – трансформация к лучшему", где обсуждали улучшение работы управляющих компаний (УК) региона. Впервые на таком мероприятии собрались руководители более 80 муниципальных и около 20 частных УК, которые обслуживают 22 тысячи многоквартирных домов, что составляет 42% от всего жилого фонда области. В сессии также приняли участие представители профильных министерств, эксперты и бизнес-тренеры.

"Мы очень надеемся, что каждый из присутствующих здесь хорошо понимает, насколько от этого зависит доверие к управляющей компании. Поэтому хочется выразить надежду, что мы будем и дальше эволюционировать, развиваться в этой работе, – сказал губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ, открывая стратегическую сессию.

– Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу – это касается и "Добродела", и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ".

Губернатор выделил важность создания профессиональных команд в УК и отметил, что оценка работы компаний должна основываться на ключевых показателях эффективности, таких как полнота штата и количество жалоб.

"Всегда есть сложности, с которыми сталкивается управляющая компания, в их числе – рабочая сила. Но без штата работников, которые выходят на площадки, со всем этим не справиться. Поэтому важно искать квалифицированных работников", – сказал Андрей ВОРОБЬЕВ.

Все управляющие компании должны следовать единым стандартам, особенно в вопросах подготовки к отопительному сезону. Это включает проверку дымоходов, систем вентиляции, испытания систем отопления и водоснабжения, утепление труб, устранение дефектов в зданиях и гидроизоляцию подвалов. По завершению проверок составляется чек-лист, а результатом подготовки является паспорт готовности многоквартирного дома к зиме.

Также был рассмотрен единый алгоритм действий УК при возникновении аварийных ситуаций, таких как необходимость слива воды из систем отопления во избежание замерзания труб. Андрей Воробьев подчеркнул, что вежливость и внимание к жителям должны стать основными принципами работы управляющих компаний в регионе. УК обязаны оперативно реагировать на жалобы и обеспечивать получение обратной связи от жильцов.

Один из ключевых вопросов — доступность УК для граждан. Многие офисы управляющих компаний расположены далеко от жилых домов, что создает трудности для жителей, которым нужно решить вопросы лично. В этой связи предложено расширить оказание услуг управляющих компаний через МФЦ, где жители смогут получать справки о ЖКХ, информацию о проведении капремонта и другие услуги.

Активное внедрение электронных сервисов в Подмосковье происходит благодаря национальному проекту "Цифровая экономика". Это включает умную платежку, единый платежный документ и цифровые сервисы на региональном портале госуслуг. Однако многие услуги управляющих компаний все еще требуют перевода в онлайн-формат.

"Сейчас в распоряжении управляющих организаций очень много инструментов. И самый большой потенциал как раз в цифровом развитии, в переходе ряда функций в электронный вид.

Важно постоянное общение с собственниками жилья, а это очень удобно делать, когда у каждого сегодня в руках смартфон, – рассказала член экспертного совета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству и комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в ЖКХ, заместитель директора платформы для управляющих организаций Doma.ai (Сбер) Олеся ЛЕЩЕНКО.

– Собственники жилья должны участвовать в принятии важных решений для своего дома. Электронный формат позволяет сделать бытовые коммуникации более удобными".

Важным шагом является возможность проведения общих собраний собственников (ОСС) в электронном виде. Такой формат голосования исключает незаконную смену УК, обеспечивая прозрачность и автоматизированный подсчет голосов. Результаты электронных голосований фиксируются в реестре лицензий Московской области.

Еще одной важной темой стало предложение привести договоры между управляющими компаниями и муниципалитетами к единому стандарту. В таких договорах должно быть четко прописано, какие работы и в каких объемах будут выполняться, с указанием точных адресов и характеристик домов. Также необходимо зафиксировать расценки на все виды работ и ввести штрафы за их ненадлежащее выполнение.

*****

СПРАВОЧНО

В Московской области – порядка 54 000 МКД. Их общая площадь – 275 млн м². В многоквартирных домах проживают почти 7,4 млн человек.

В регионе действует более 800 управляющих организаций. Из них 85 – муниципальных, они обслуживают 22 тысячи МКД (42% от общего числа в регионе).