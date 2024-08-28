Москвичи могут увидеть редкие образцы советского хрусталя на Чистопрудном бульваре

Винтажный маркет на Чистопрудном – это место, где можно увидеть более 1500 экспонатов хрустальной посуды.

На одном из самых живописных бульваров столицы, Чистопрудном, в эти дни проходит уникальное событие для ценителей антикварной посуды – Неделя винтажного хрусталя. Организованный в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", этот маркет собрал под открытым небом более 1,5 тысячи экспонатов, представляющих собой подлинные образцы хрустальной посуды, выпускавшейся на ведущих советских заводах вплоть до 1989 года.

Для многих посетителей этот маркет может стать настоящим путешествием в прошлое, ведь хрустальные вазы, рюмки и фужеры были неотъемлемым атрибутом интерьеров советских квартир. Они служили не только предметами сервировки праздничного стола, но и демонстрировали достаток и статус их владельцев. Хозяева домов с гордостью выставляли свою хрустальную коллекцию за стеклянными дверцами мебельных гарнитуров, чтобы произвести впечатление на гостей.

Особое место на маркете занимают изделия, выпущенные специально к Олимпийским играм 1980 года в Москве. Эти уникальные предметы, украшенные олимпийской символикой, сегодня представляют большую ценность для коллекционеров. Наряду с ними, на прилавках можно найти и классические образцы советского хрусталя – граненые стаканы, рюмки, салатники и вазы.

Интересно, что первые такие стаканы были разработаны еще в 1943 году на Гусь-Хрустальном заводе. Их оригинальная форма с 16 гранями стала настоящей классикой советского стеклоделия. Впоследствии заводы начали выпускать стаканы с 12 и более гранями, но именно 16-гранный вариант считается эталонным.

Помимо советских изделий, на маркете представлена и зарубежная хрустальная посуда, окрашенная с помощью различных химических элементов. Кобальт придавал ей синий оттенок, кадмий или соединения золота – красный, кремний – розовый, а окись меди – зеленый. Эти уникальные образцы также вызывают большой интерес у коллекционеров.

Неделя винтажного хрусталя на Чистопрудном бульваре – это возможность не только пополнить свою коллекцию редкими экземплярами, но и совершить увлекательное путешествие в прошлое, окунуться в атмосферу советской эпохи. Ведь для многих посетителей эти хрустальные изделия хранят воспоминания о праздничных застольях, семейных торжествах и гостеприимстве, царившем в домах их родителей и бабушек.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" продлится до 8 сентября.