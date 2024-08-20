Москвичи определят необходимость закона о безнадзорных животных

Августовское голосование станет тестовым перед выборами, запланированными на сентябрь.

Жители столицы получат возможность высказать свое мнение относительно необходимости принятия регионального законодательного акта, регулирующего обращение с бездомными животными. Это можно будет сделать в ходе тестового голосования, которое пройдет за две недели до сентябрьских выборов.

В настоящее время в Москве действуют федеральные нормы, предусматривающие отлов, стерилизацию, вакцинацию и возвращение на улицы безнадзорных питомцев. Однако в прошлом году законодатели на федеральном уровне наделили регионы правом самостоятельно определять порядок работы с бездомными животными. Ряд субъектов РФ уже воспользовались этой возможностью и приняли собственные нормативные акты, устанавливающие местные правила.

Теперь москвичам предстоит решить, нужен ли аналогичный закон в их городе. Высказаться по этому вопросу смогут все совершеннолетние жители столицы с постоянной регистрацией. Для этого им будет предложено два варианта: проголосовать онлайн на специальном портале или посетить один из избирательных участков, где можно будет отдать голос с помощью электронного терминала или бумажного бюллетеня.

Голосование пройдет 23 августа с 08:00 до 14:00 по тем же правилам, что и выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, запланированные на 6, 7 и 8 сентября. Таким образом, москвичи не только выразят свое мнение по актуальному вопросу, но и помогут проверить работоспособность электронной системы. Специалисты проведут стресс-тесты, чтобы убедиться в ее надежности и стабильности.