Минсельхоз Подмосковья дал советы по защите домашних животных от клещей

В дачный сезон важно обеспечить защиту питомцев от клещей. Инструкцию для владельцев домашних животных представила Госветслужба региона, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Специалисты Госветслужбы Подмосковья советуют использовать таблетки, ошейники, а также капли, шампуни и спреи для защиты домашних животных.



По возвращении с прогулок, особенно после посещения лесов и водоемов, рекомендуется тщательно осматривать питомцев, посоветовали в Госветслужбе Подмосковья.

Там также напомнили, что, если у животного наблюдаются симптомы – апатия, ухудшение аппетита, повышение температуры или горячий нос – необходимо срочно обратиться к ветеринару.

Клещи активны с весны по осень. Они переносят опасные заболевания, например, энцефалит. Обитают эти насекомые в высокой траве, около водоемов и в оврагах.

Для записи к специалистам Госветслужбы Подмосковья можно использовать региональный портал Госуслуг или номер Единого контакт-центра: +7 (495) 668-01-25.