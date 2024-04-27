Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля

В субботу перед майскими праздниками в российской столице испортились погодные условия.

В преддверии надвигающейся непогоды, жителям столицы следует проявлять особую бдительность. Ожидается, что скоро город накроет сильный ливень с грозой, а скорость ветра может достигнуть до 15 м/с.

Городские власти призывают москвичей к осторожности: важно избегать нахождения рядом с неустойчивыми конструкциями и рекламными щитами, а также не искать укрытия под деревьями.

Родителям не рекомендуется оставлять своих детей без присмотра на открытом воздухе.

Водителям советуют снижать скорость, увеличивать дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров. Также целесообразно парковать транспортные средства подальше от деревьев.

Если возникнет необходимость в экстренной помощи, можно обратиться по номерам 101 или 112. Для консультаций и поддержки функционирует единая горячая линия Главного управления МЧС России по Москве.