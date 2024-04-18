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Четверг 18 апреля

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Тревожные расстройства – опасная угроза для здоровья

Тревожные расстройства – опасная угроза для здоровья
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Страх и тревога – далеко не самые приятные чувства. Но что мы о них знаем? Как они влияют на наш организм?

Для начала разберемся, чем страх отличается от тревоги. Страх всегда имеет какое-то конкретное основание. Например, если человек боится летать на самолете – это страх перед полетом. Тревога же чаще беспредметна, мы беспокоимся насчет того, что ещё не случилось. Тревога – это предупреждение, сигнал об опасности, призыв быть осторожным и готовым отреагировать на угрозу. Если причина беспокойства исчезает, то тревога, выполнив свою защитную функцию, уходит. Так реагирует здоровый организм. Однако при продолжительном влиянии стрессовых факторов, тревога может перейти в хроническое состояние и стать неуправляемой, существенно ухудшая жизнь человека, как на психическом, так и на физическом уровне. Такое состояние называется тревожным расстройством (ТР).

Сигнал опасности

В последние годы распространение ТР существенно увеличилось. Это связано с целым рядом причин – ускоряющийся ритм жизни постоянно создаёт стрессовые ситуации, когда на все необходимые дела не хватает ни времени, ни сил; постоянное информационное давление, нагружающее нас огромными объемами информации. И, конечно, коронавирус. Как показали исследования ВОЗ, только за первый год ковидной пандемии количество страдающих ТР во всём мире выросло сразу на 25% и превысило 300 млн человек.

Фонд "Общественное мнение" опубликовал данные еженедельного опроса, который проводился 22–25 марта и охватил 53 субъекта РФ. Из результатов следует, что уровень тревожности резко вырос за неделю (с 34 % до 42 %), а уровень спокойствия, наоборот, стал снижаться и потерял сразу семь пунктов, опустившись с 58 % до 51 %. Отметим, что до этого уровень спокойствия держался на стабильном уровне и даже немного рос, а тревожность, наоборот, постепенно снижалась.

Чем же характеризуются ТР?

  • Во-первых, это особая реакция организма: после исчезновения причины для тревоги она не проходит, то есть перестает быть контролируемой.
  • Во-вторых, если при тревоге человек способен чётко определить повод, который её вызвал, то при ТР причины для беспокойства чаще надуманные.
  • В-третьих, ухудшается комфорт жизни. Постоянная зацикленность на волнующих мыслях влияет на физическое состояние организма – могут появиться бессонница, головная боль, проблемы с ЖКТ, хроническая усталость и т.д. И следом за здоровьем, начинает сыпаться всё остальное – работоспособность, интерес к жизни, коммуникации с людьми.

Понятно, что подобное состояние может стать серьёзной проблемой и для её решения потребуется обращение к специалистам.

Как правильно вести борьбу с тревогой

Важно заметить, что значительная часть населения крайне мало информирована о ТР и не воспринимает это состояние как болезнь. Чаще всего люди думают, что стоит изменить что-то в жизни – сходить на шоппинг, посидеть с друзьями, съездить в отпуск – и проблема решится. Но это не так, и подход к решению проблемы должен быть другой. Для просвещения населения в 2023 году был открыт интернет-портал "Территория без тревоги". На этом ресурсе собрана вся практически значимая информация о тревоге: ответы на вопросы, связанные с тревогой и тревожным состоянием, диагностические тесты на уровень тревожности, информация о современных подходах к лечению.

Как рассказал Владимир Эрнстович Медведев, доцент, к.м.н., завкафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН им. Патриса Лумумбы: "Современные медикаментозные средства – сильное средство против ТР. Главный принцип тут – максимальный результат при минимуме побочных эффектов, таких как мышечная слабость, сонливость, привыкание, так называемый "эффект отмены". Этим критериям соответствуют некоторые отечественные препараты, например, Афобазол Ретард. Помимо этого, Афобазол Ретард еще и удобен в приеме – всего 1 таблетка в день, а курсовой прием – месяц. Однако использование фармпрепаратов приносит больший эффект, если сочетается с правильным образом жизни: регулярными прогулками на свежем воздухе, физической активностью, полноценным сном, здоровым питанием. Ну и, конечно, очень важны положительные эмоции: чем их больше, тем быстрее восстановится ваш организм".

ДНИ в Telegram

18 апреля 2024, 08:00
Фото: John Rowley / moodboard / www.globallookpress.com
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