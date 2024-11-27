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Волшебство новогодней Москвы: как столица превращается в зимнюю сказку

Волшебство новогодней Москвы: как столица превращается в зимнюю сказку
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Праздничная Москва – это больше, чем просто украшенные улицы. Это настроение радости и ожидания чуда, которое объединяет жителей и гостей столицы.

Каждый год Москва преображается, превращаясь настоящую зимнюю сказку, погружая жителей и гостей столицы в атмосферу волшебства. Миллионы огней, праздничные декорации и уникальные композиции на улицах создают настроение радости и ожидания чуда. Это становится возможным благодаря совместным усилиям неравнодушных москвичей и представителям бизнеса.

Фото: О. Сосницкий / www.mos.ru

История новогоднего оформления Москвы

Традиция украшать Москву к Новому году имеет глубокие корни. Например, в советские времена, начиная с середины 1950-х годов, зимние гулянья в Тайницком саду Кремля собирали тысячи людей. Огромная елка, ярмарки и праздничные огни создавали неповторимую атмосферу.

Кадр из видео Российского государственного архива кинофотофонодокументов

Сегодня эта традиция продолжает развиваться. Городские улицы, парки и площади превращаются в уютные уголки, где каждый может почувствовать приближение праздника.

Уникальное оформление улиц

В этом сезоне, к Новому году 2025, центральные пешеходные зоны Москвы радуют глаз заснеженными композициями из хвойных и вечнозеленых растений. Каждая улица украшена по-особенному, создавая свою уникальную атмосферу:

  • Кузнецкий Мост будет оформлен в стиле рождественского путешествия. Здесь можно увидеть декорации, напоминающие вокзал и поезд.
  • Столешников переулок удивит оригинальными фасадами-арками, украшенными праздничным декором. Особый акцент будет сделан на автомобиле, нагруженном подарками.
  • Никольская улица превратится в открытую галерею с витринами, где представлены сказочные сцены. Огромные медведи станут главной достопримечательностью для детей и взрослых.

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Преображение парков

Не остаются без внимания и московские парки. Входные группы, аллеи, катки и площадки перед культурными объектами украшаются световыми инсталляциями, арками и другими декоративными элементами. Эти пространства становятся местом притяжения для прогулок и зимних развлечений.

Московский зоопарк. Фото: пресс-служба

Экологичный подход

При оформлении города используются энергосберегающие светодиодные лампы, которые безопасны и надежны даже в суровых погодных условиях. Кроме того, многие элементы декора применяются повторно из года в год, но в разных местах, что позволяет сократить расходы.

Участие бизнеса

Московский бизнес играет важную роль в создании праздничной атмосферы. В рамках проекта "Зима в Москве" проводится конкурс на лучшее оформление фасадов и витрин. Главный приз составляет внушительные 700 миллионов рублей, что мотивирует предпринимателей проявлять креативность и создавать настоящие произведения искусства.

Ресторан "Everland". Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Совместные усилия городских служб, бизнеса и неравнодушных горожан делают Новый год в Москве незабываемым событием.

Шоу-бизнес в Telegram

27 ноября 2024, 13:40
Фото: пресс-служба
Дни.ру✓ Надежный источник

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