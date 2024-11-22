Какие украшения используют рестораторы для создания зимней атмосферы в Москве

В преддверии новогодних праздников 2024 года Москва становится настоящей сказкой. В это время бизнес активно участвует в создании волшебной атмосферы.

Декораторы, следуя актуальным трендам, используют разнообразные элементы оформления, сочетая традиционные символы праздника с современными нововведениями. В этом году особое внимание уделяется зеленому цвету, который стал основным в новогоднем оформлении заведений.

Зеленый цвет ассоциируется с хвойными деревьями, и многие рестораны и кафе украшают свои пространства как искусственными, так и натуральными елями. Например, у входа одного из итальянских ресторанов на Мясницкой улице уже можно увидеть живые ели, которые привносят свежесть и атмосферу леса в городской пейзаж. Дизайнеры выбирают различные виды хвойных деревьев, включая нобилис и туи, создавая уникальные композиции.

Внутри заведений также царит новогоднее настроение. Живые ели, украшенные гирляндами теплого света, становятся центром внимания. Искусственные деревья, украшенные шарами и бантиками, дополняют общую картину. Входные группы оформляют еловыми ветками, золотыми акцентами и яркими игрушками, которые подчеркивают праздничное настроение.

Лапник — ветви хвойных деревьев — активно используется как натуральный декор. Он придает уют и атмосферу праздника, украшая фасады клубов и ресторанов. Например, джазовый клуб на улице также украсил свою территорию ветвями пихты и сосны. Искусственные деревья чаще устанавливают в местах, где они защищены от погодных условий, что позволяет сохранять их привлекательный вид на протяжении всей зимы.

Для внутренних пространств рестораторы предпочитают живые деревья, которые украшают игрушками в красных и золотых тонах. Это создает гармоничное сочетание с гирляндами и другими элементами декора. "Мы украсили входную группу массивной еловой аркой с теплыми белыми световыми гирляндами", — рассказал менеджер одного из ресторанов японской кухни на Новом Арбате.

Гирлянды становятся неотъемлемой частью новогоднего оформления. Они освещают улицы города, создавая волшебное настроение как для местных жителей, так и для туристов. Один из ресторанов японской кухни установил светящиеся новогодние деревья-сакуры, которые привлекают внимание прохожих своим ярким светом.

Кроме того, в Москве пройдет конкурс на лучшее праздничное оформление зданий в рамках проекта "Зима в Москве". Победители смогут получить материальные призы и гранты, а главный приз составит впечатляющие 700 миллионов рублей. Новогоднее оформление бизнеса в Москве в 2024 году обещает быть не только красивым, но и выгодным для участников.