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Пятница 29 ноября

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Машков: правила продажи билетов по паспорту помогут остановить перекупщиков

Машков: правила продажи билетов по паспорту помогут остановить перекупщиков
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Владимир Машков поддержал новую систему покупки билетов в театры Москвы.

Владимир Машков, художественный руководитель театров "Современник" и имени Олега Табакова, считает, что введение правил продажи билетов по паспорту позволит эффективнее бороться с перекупщиками и улучшит контроль над посещением массовых мероприятий, включая театральные постановки. Об этом он сообщил ТАСС.

Напомним, что департамент культуры Москвы запустил пилотный проект, согласно которому с 15 марта 2025 года для приобретения билетов и посещения культурных мероприятий будет необходим паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Машков подчеркнул важность контроля над посещаемостью массовых событий, включая спектакли, и сравнил покупку билетов с регистрацией на государственных порталах и приобретением железнодорожных и авиабилетов, где предоставление паспортных данных является стандартной процедурой.

Кроме того, он убежден, что нововведения помогут ограничить деятельность спекулянтов, которые часто продают билеты на востребованные спектакли по завышенным ценам. При этом Машков признал наличие некоторых нерешенных вопросов, таких как ситуация с отменой билета в случае болезни посетителя, но выразил уверенность в том, что правительство Москвы способно обеспечить плавный переход к новому порядку без значительных неудобств для зрителей.

Шоу-бизнес в Telegram

29 ноября 2024, 18:18
Владимир Машков. Фото: Youtube / @NadinStrelets
Дни.ру✓ Надежный источник

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