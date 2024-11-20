Москвичам рассказали о программе масштабного городского проекта "Зима в Москве"

Проект "Зима в Москве" охватит все уголки столицы, предоставляя жителям уникальные возможности для творчества и активного отдыха. Как сообщил председатель комитета по туризму Евгений Козлов, мероприятие станет настоящим праздником, в который смогут вовлечься как местные жители, так и гости города.

В рамках проекта москвичи смогут не только делиться своими талантами, но и организовывать различные события, что создаст атмосферу единства и веселья. В этом году в Москве будет более 1,9 тысячи локаций, которые станут центрами зимних развлечений. Козлов отметил, что город уже подготовил традиционную зимнюю инфраструктуру, которая включает 4,5 тысячи цветных конструкций и арт-объектов, преображающих улицы столицы.

Среди запланированных нововведений – новый каток в "Коломенском", а также обновление катков на "Красной Пресне", в саду имени Баумана, парке 50-летия Октября и саду "Эрмитаж". Эти места станут излюбленными для любителей зимних видов спорта и активного отдыха.

Сергей Собянин подчеркнул, что проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря и объединит все зимние фестивали города. Он напомнил о успехе летнего проекта, который также охватил все районы столицы. Зима не станет исключением: москвичи смогут наслаждаться множеством активностей на свежем воздухе и в культурных учреждениях. Важным аспектом программы станет интеграция крупнейших зимних фестивалей, таких как "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие".

Для проведения мероприятий в этом зимнем сезоне подготовлено 25 уличных сцен и 110 крытых площадок. Эти пространства будут использоваться для концертов, мастер-классов, лекций и спортивных праздников. Каждый сможет найти занятие по душе: от творческих мастерских до активных соревнований.

Важно отметить, что хотя проект начинается с первым днем зимы, открытие лыжных трасс и других объектов будет зависеть от погодных условий. Тем не менее, организаторы уверены, что зима в Москве станет ярким и запоминающимся временем для всех жителей и гостей столицы.