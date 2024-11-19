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"Атомные сертификаты": новые возможности для российского бизнеса и экологии

"Атомные сертификаты": новые возможности для российского бизнеса и экологии
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В атомной промышленности обсудили перспективы рынка "атомных сертификатов".

Российский атомный сектор продолжает разрабатывать продукты, направленные на снижение выбросов парниковых газов и развитие экологически чистых технологий. С текущего года атомная энергетика включена в список видов генерации, соответствующих требованиям "зеленой сертификации" Национальной системы сертификатов чистой энергии, действующей с февраля 2024 года. Директор департамента устойчивого развития госкорпорации "Росатом" Полина Лион сообщила, что "атомные сертификаты" станут доступными для российских потребителей начиная с июля 2024-го.

"Мы уже выпускаем "атомные сертификаты". Три наши атомные станции — Ленинградская АЭС, Балаковская АЭС и Калининская АЭС — получили аккредитацию и расположены в европейской части страны", — подчеркнула Лион.

Эти "зеленые сертификаты" свидетельствуют о производстве продукции или предоставлении услуг с соблюдением принципов охраны окружающей среды. Сертификация необходима для оценки экологичности продукта и ответственного использования ресурсов компанией.

Сертификаты подтверждают выработку электроэнергии на объектах низкоуглеродной генерации. Существуют национальные и международные платформы для выпуска и торговли такими сертификатами, самая известная из которых — I-REC. Аналогичные площадки функционируют в Евросоюзе, Японии, Индии, Китае, Южной Корее и ряде других государств. Однако большинство этих стран выдают сертификаты исключительно для возобновляемой энергетики, таких как гидро-, ветровая и солнечная генерация. В России, где чистая атомная энергия производит до 40% всей электроэнергии в европейской зоне, атомные источники становятся незаменимым инструментом для компаний-потребителей.

"Предположим, я хочу, чтобы моя продукция считалась максимально зеленой, — объясняет Лион. — Я могу приобрести сертификат за небольшую цену и тем самым компенсировать углеродный след, связанный с эксплуатацией электроники".

Компании могут поддерживать определенный тип генерации путем покупки сертификата, что дает им право утверждать в своих отчетах поддержку конкретного источника энергии.

"Атомные сертификаты помогают обнулить углеродный след от потребления электроэнергии. Они позволяют компаниям легально учитывать свою деятельность как низкоуглеродную", — добавила Лион.

Первый "атомный сертификат" был выпущен в августе концерном "Росэнергоатом" (электроэнергетическим дивизионом "Росатома"), подтверждающий использование генерации Ленинградской АЭС для энергоснабжающей компании "РН-Энерго".

Кроме того, в ноябре "Атомэнергопромсбыт" (часть "Росатома Возобновляемая энергия") заключил контракт с "Мосэнергосбытом" на поставку "зеленых" сертификатов на 15 тыс. МВт·ч. Впоследствии эти сертификаты были использованы в интересах Газпромбанка.

Наибольший интерес к атомным сертификатам проявляют компании энергетических отраслей, такие как металлургические и нефтегазовые предприятия, а также организации, стремящиеся подтвердить свой "зеленый" имидж. Общий объем сделок по свободным двусторонним договорам и атомным сертификатам "Росатома" за период с 2021 по третий квартал 2024 года достиг 25 миллиардов кВт·ч.

Три российские АЭС — Ленинградская, Балаковская и Калининская — прошли процедуру квалификации для выдачи атомных сертификатов. Помимо этого, в реестр включены четыре ветропарка "Росатома": Кочубеевская, Бондаревская, Марченковская и Адыгейская ВЭС.

Рынок сертификатов представляет собой значимый шаг в развитии климатической инфраструктуры и служит средством реализации национальных задач по сокращению углеродного следа. Россия стала одной из первых стран, обеспечивших равные условия участия для всех типов чистой энергетики в системе сертификации.

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19 ноября 2024, 12:15
Фото: rosatom.ru
Дни.ру✓ Надежный источник

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