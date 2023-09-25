Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на юге Москвы

В районе Москворечье-Сабурово построят школу, детсад и два спорткомплекса.



На юге Москвы продолжается развитие социальной инфрастуктуры. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В Москворечье-Сабурове девелопер 2027 году построит учебный корпус на 750 мест, в 2030-м – детский сад на 350 мест. В районе появится многофункциональный комплекс с бассейнами "Вышка", который станет тренировочной базой для профессионалов.

На проспекте Андропова в районе Нагатинский затрон завершается строительство начальных классов на 150 учеников и детским садом на 50 воспитанников.

В Бирюлеве Восточном на 95% готов детсад на 140 малышей. Завершается чистовая отделка.

Еще одно дошкольное учреждение построят на Кавказском бульваре в Царицыне. Детский сад рассчитан на 250 мест. В здании будет бассейн.

В ходе первого после выборов мэра заседания президиума правительства Москвы Собянин распорядился реконструировать 500 школьных корпусов в ближайшие пятьлет.

Мэр ранее заявил о рекордном количестве учеников в школах Москвы. С началом нового учебного года за парты сели более 1,1 миллиона юных горожан, из них около 120 тысяч пошли в первый класс.