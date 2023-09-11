Сергей Собянин рассказал, как Москва отметила День города

Участие в праздновании приняли около трех миллионов человек.



В рамках празднования Дня города в Москве состоялось более 150 крупных мероприятий. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

"День рождения Москвы – прекрасная традиция, которая позволяет каждому из нас ощутить себя частью большой московской семьи и окунуться в замечательную атмосферу нашего города", – отметил он.

Мероприятия прошли на фестивальных площадках, в парках, учреждениях культуры и на стадионах. В концертном зале "Зарядье" с поздравлением к москвичам выступил президент России Владимир Путин.

В субботу состоялось открытие четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Запущено движение по проспекту Багратиона и Южному направлению Московского скоростного диаметра, напомнил Собянин.

На Большой спортивной арене "Лужники" состоялся праздничный концерт. Популярные исполнители выступили и на Поклонной горе.

Жители и гости столицы могли поучаствовать в мастер-классах, посетить лекции и экскурсии в рамках Московского урбанистического форума. Праздничные мероприятия подготовили музеи, библиотеки и другие культурные площадки.

В День города по всей столице действовали штабы акции "Москва помогает". Все желающие могли поддержать жителей новых регионов.

В столице 8-10 сентября прошли выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований. Сергей Собянин одержал убедительную победу с результатом 76,39%.