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Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах
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Первым делом восстановлено остекление поврежденных зданий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену повреждённых элементов в квартирах и подъездах", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Для выявления возможных скрытых нарушений специалисты провели обследование конструкций домов. Энергоснабжение зданий работает штатно.

Собянин отметил, что люди вернулись к привычной жизни. Мэр поблагодарил городские службы заслаженную работу.

Всем жителям поврежденных домов оказали психологическую и социальную поддержку. Сотрудники городских служб работали в усиленном режиме.

Напомним, 30 мая беспилотники атаковали многоэтажки в Москве. Несколько домов получили повреждения.

1 июня 2023, 09:31
Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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