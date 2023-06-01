Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

"Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену повреждённых элементов в квартирах и подъездах", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Для выявления возможных скрытых нарушений специалисты провели обследование конструкций домов. Энергоснабжение зданий работает штатно.
Собянин отметил, что люди вернулись к привычной жизни. Мэр поблагодарил городские службы заслаженную работу.
Всем жителям поврежденных домов оказали психологическую и социальную поддержку. Сотрудники городских служб работали в усиленном режиме.
Напомним, 30 мая беспилотники атаковали многоэтажки в Москве. Несколько домов получили повреждения.