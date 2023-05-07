Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о пережитом насилии: Было настоящей трагедией

Анна Заворотнюк поделилась сокровенным с подписчиками.

Анна активно ведет свой блог. Девушка, по сути, является единственным человеком из семьи онкобольной Анастасии Заворотнюк, который время от времени что-либо рассказывает о ее состоянии. Дело в том, что близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" отказываются комментировать тяжелую болезнь.

Блогер часто общается с подписчиками. На этот раз дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о пережитом насилии. Стоит отметить, что Анна отдельно подчеркнула, что в детстве на нее поднял руку неродной человек. Видимо, девушка решила это уточнить, так как ее отец в свое время поднимал руку на Анастасию Заворотнюк и запрещал ей работать.

"В детстве был, слава Богу, всего один инцидент. Ремнем несколько раз получила по спине не от родного человека, и это было для меня настоящей трагедией", – рассказала Анна Заворотнюк.

Кто же поиздевался над девушкой, остается неизвестным. Однако дочь онкобольной актрисы пояснила, что больше всего в тот момент ей было не больно, а именно обидно.

Как отметила блогер, также она чувствовала полное непонимание, ведь до этого ни разу не сталкивалась с языком силы. Анна Заворотнюк призвала не бить детей, так как это ни к чему хорошему не приведет.