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Вторник 30 мая

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Собянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку

Собянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку
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Максимально быстро оказали необходимую помощь жителям поврежденных беспилотниками домов, сообщил мэр Москвы.

Во вторник вечером, 30 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что в течение дня сотрудники городских медицинских организаций работали в усиленном режиме для оказывания оперативной помощи жителям домов, которые повредили беспилотные летательные аппараты (БПЛА). "Слава богу, это не понадобилось, вся необходимая помощь была оказана на месте", – написал градоначальник.

По его словам, сразу после происшествия всем жителям этих домов была оказана как психологическая, так и социальная помощь. Психологи понадобились нескольким семьям. Пять человек перевезли в учреждение соцзащиты, получили отдельные комнаты, горячее питание. В настоящий момент они уже находятся дома.

В полдень начали работу мобильные бригады с врачами, социальными работниками, психологами и представителями МЧС.

"Они продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая ещё помощь необходима", – сообщил Собянин.

Напомним, 30 мая БПЛА атаковали многоэтажки в Москве. Дома получили повреждения. Противовоздушная оборона (ПВО) сработала в Московской области. В министерстве обороны РФ сообщили, что было восемь беспилотников.

30 мая 2023, 21:19
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"• Требует проверки

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