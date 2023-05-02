Собянин встретился с московскими контрактниками в центрах "Авангард" и "Патриот"

Градоначальник поздравил бойцов с наступающим Днем Победы.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центры "Авангард" и "Патриот". Градоначальник пообщался с контрактниками из столицы.

Собянин сообщил, что военнослужащие получают экипировку и проходят подготовку. Для них созданы хорошие условия, подчеркнул мэр.

"Пообщался с бойцами. Поздравил с наступающим Днем Победы", – написал градоначальник в своем блоге.

В Москве действует единый пункт отбора на военную службу по контракту. Он расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Информацию о контрактной службе и поддержке семей бойцов можно узнать по телефону горячей линии 117 и на портале mos.ru. В мессенджере "Телеграм" действует чат-бот MskContract_bot.