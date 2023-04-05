Собянин урегулировал вопрос строительства мечети у Святого озера

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами

Лента новостей

Среда 5 апреля

18:00Дреды, пластика и розовые волосы: Киркоров сделал признание о своей трансформации 17:40"Страшно смотреть": исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости 17:20"Я его использовала": Гагарина сделала признание об использовании волшебной таблетки для похудения 16:40Теперь официально: Объявлено о беременности распухшей МакSим 16:20"Я стала недоженщиной": взрезанная между ног Сябитова взвыла от горя в больнице 16:15"На смену Пугачевой": Малахов представил новую Примадонну 15:40"Дочь родилась": прильнувшая к Бероеву Алферова предъявила маленькое чудо 15:31Обиженная жена Петросяна сцепилась с модницей Собчак: Такая помойка! 15:20Хранилище с деньгами: легенда Украины София Ротару зарабатывает в России 15:00"За что?!": Петросян выставил жену из дома со всеми пожитками 14:43"Мальчик или девочка?": Скрывавшая беременность Муцениеце кормит малыша под камерой 14:20"Сражалась с ведьмами": Катя Лель заговорила с Богом после нападения пришельцев 14:00"Люблю!": Разлучница Волочкова перестала скрывать отношения с женатым Джигурдой 13:40Развод: севшая на шею мужу Мария Погребняк заявила об изменах любимого 13:20Маркетплейсы атаковали мошенники: почему грандиозные скидки могут влететь в копеечку 13:00"Климакс башку сносит": Стареющая Бледанс валяется на улице голышом 12:40Шансов нет: разбитая поражением мозга Катерина Шпица потеряла возможность ходить в 37 лет 12:20"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова 12:00"Деформация всего тела": подцепившую сифилис экс-жену Аршавина добил адский некроз 11:40"Все расхватали": озвучена цена наследства Александра Маршала после кремации 11:20Уже отмечает: меркантильная Дубцова выгнала из дома несовершеннолетнего сына 11:00"Теперь я водитель грузовика": сбежавший в США внук Пугачевой вкалывает за гроши ради пропитания 10:40"У них было": интимная встреча Барановской и Аршавина после разрыва обернулась бесстыдным конфузом 10:20Роскошь: сколько стоит элитная недвижимость сбежавшего из России Реввы 10:00Второй Панин: брызнувший спермой Милохин показал головку после обрезания в Дубае 09:40В честь бабушки: певица Варвара рассекретила свое настоящее имя 09:20"Считается хулиганством": в Туве священник перекрыл дорогу бульдозеру 09:00"Невеста": нацепившая белое платье и фату дочь Маликова устроила девичник перед свадьбой 08:40Сервис доставки посылок Pick Point прекращает работу в России 08:20"Пытается заработать": Оставивший семью без денег Меладзе обрек Джанабаеву на рабский труд 08:00Свои школы есть только в трети ЖК 06:16"Подкрепить статус иноагента": в России определились с наказанием для Галкина* 04:20Диетолог составил для россиян весенний рацион 02:08В каждой пятой новостройке нет паркинга 00:05Никонов день: традиции и приметы на 5 апреля 22:00Побывавший в Донбассе Джигурда высказал политическую позицию 21:20В Москве в захламленной квартире нашли истощенного ребенка 20:00"Ничего страшного": Буланова поставила крест на карьере певицы ради нового мужа 19:4049-летнюю Варвару после процедуры омоложения принимают за старшеклассницу 19:00На юго-востоке Москвы два человека пострадали в ДТП 18:40Костомаров сделал публичное заявление об инвалидности 18:20"Гнилая селедка!": Плюнувшя в россиян Пугачева вызвала зеленую рвоту 18:00Спектакль окончен? Концертный тур МакSим остановлен 17:40"Ради денег готовы человека угробить": директора МакSим обвиняют в страшном 17:20Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции 17:00Из Красноярска в Воронеж: Сбежавшая в Израиль Пугачева тайно перемещается по России 16:40"У нас ничего нет": промотавший наследство в казино Пресняков нашел вторую работу 16:20Валяющийся бомжом Панин ноет из-за плохой жизни на чужбине: Подгорает от злобы 16:00Заляпал все белой жидкостью: голый муж Королевой показал свой длинный и толстый 15:40"Все же не смогу": пережившая роды певица Слава призналась в тяжелых последствиях
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин урегулировал вопрос строительства мечети у Святого озера

Собянин урегулировал вопрос строительства мечети у Святого озера

Мэр столицы Сергей Собянин прокомментировал сообщения о строительстве мечети в районе Косино-Ухтомский.

Предложение о строительстве рассматривалось на Градостроительно-земельной комиссии. Решения правительства Москвы и распоряжений профильных органов по этому вопросу не было, написал Собянин в своем блоге.

По словам мэра, к нему обратились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Они попросили подобрать для культового сооружения другое место.

Мечеть построят на участке между будущим МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАД, уточнил градоначальник. Он отметил, что такое расположение не будет мешать жителям близлежащих домов и обеспечит хорошую транспортную доступность.

Мэр опроверг слухи о том, что площадь мечети составит 40 тысяч квадратных метров. Культовое сооружение будет гораздо меньше – 2,5 тысячи "квадратов", сообщил градоначальник.

5 апреля 2023, 17:56
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Центр "Космонавтика и авиация" подготовил масштабную программу к 12 апреля – Собянин

Центр "Космонавтика и авиация" подготовил масштабную программу к 12 апреля – Собянин
Гостей ждет множество увлекательных мероприятий. На ВДНХ подготовили насыщенную и разнообразную программу к 12 апреля. Все желающие смогут встретиться с космонавтами, побывать на экскурсиях и написать тематический диктант, сообщил в своем

Сервис доставки посылок Pick Point прекращает работу в России

Сервис доставки посылок Pick Point прекращает работу в России
С рынка логистики уходит важный игрок. Сеть самовывоза Pick Point, затронувшая более 600 населенных пунктов России сворачивает деятельность на территории страны. По некоторым данным, к этому привело ухудшение материального положения организации и усиление конкуренции в сегменте доставки посылок.

Никонов день: традиции и приметы на 5 апреля

Никонов день: традиции и приметы на 5 апреля
Что нельзя делать. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА5 апреля православные вспоминают древнерусского церковного деятеля Никона Печерского. Житие святого относится к XI веку, а прозвище возникло от названия Киево-Печерской лавры, где он служил в сане игумена.

В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту
Виртуальный помощник ответит на вопросы о выплатах, льготах и мерах социальной поддержки. Чат-бот MskContract_bot в мессенджере "Телеграм" ответит на все вопросы о контрактной службе и мерах поддержки военнослужащих и их семей.

Новый вид мошенничества – опасные звонки с номера 977

Новый вид мошенничества – опасные звонки с номера 977
Юрист рассказал о новой угрозе для жителей России. Россияне столкнулись с новом видом мошенничества. Юрист Иван Соловьев рассказал о новом виде захватывания информации при помощи телефонного звонка.

Выбор читателей

03/04ПндАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног 04/04ВтрЗрители ахнули: Резник ошарашил зал грустной новостью о Билане прямо во время концерта 03/04Пнд"Старый пердун!": опозорившаяся Вайкуле села в лужу из-за незнания истории 04/04Втр"Нужно жениться": Воссоединившаяся с Аршавиным Барановская проболталась о свадьбе 04/04Втр"Она просто никакая": Еле двигающаяся на сцене дочь Успенской крупно опозорилась на концерте 03/04Пнд"Надо лечиться": продюсер поставил крест на сорвавшей концерт МакSим