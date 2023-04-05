Собянин урегулировал вопрос строительства мечети у Святого озера

Мэр столицы Сергей Собянин прокомментировал сообщения о строительстве мечети в районе Косино-Ухтомский.



Предложение о строительстве рассматривалось на Градостроительно-земельной комиссии. Решения правительства Москвы и распоряжений профильных органов по этому вопросу не было, написал Собянин в своем блоге.

По словам мэра, к нему обратились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Они попросили подобрать для культового сооружения другое место.

Мечеть построят на участке между будущим МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАД, уточнил градоначальник. Он отметил, что такое расположение не будет мешать жителям близлежащих домов и обеспечит хорошую транспортную доступность.

Мэр опроверг слухи о том, что площадь мечети составит 40 тысяч квадратных метров. Культовое сооружение будет гораздо меньше – 2,5 тысячи "квадратов", сообщил градоначальник.