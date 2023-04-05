Центр "Космонавтика и авиация" подготовил масштабную программу к 12 апреля – Собянин

Гостей ждет множество увлекательных мероприятий.

На ВДНХ подготовили насыщенную и разнообразную программу к 12 апреля. Все желающие смогут встретиться с космонавтами, побывать на экскурсиях и написать тематический диктант, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В центре "Космонавтика и авиация" установят спускаемый аппарат космического корабля "Восток-6". Именно в нем Валентина Терешкова вернулась из первого полета.

Космонавт Федор Юрчихин расскажет о кораблях "Союз" и "Спейс шаттл". Его коллега Олег Артемьев выступит с лекцией о появлении и развитии космического языка.

Посетители экскурсий узнают интересные факты о космической технике, совершат интерактивный полет над ВДНХ. У гостей будет возможность смоделировать летательный аппарат на интерактивном экране.

Желающие смогут проверить свои знания на Всероссийском космическом диктанте. Мероприятие пройдет на двух площадках.

Подробная программа Дня космонавтики на ВДНХ доступна по ссылке.

В Таганском парке 27 апреля пройдет фестиваль детского и юношеского творчества. Выступят молодые творческие коллективы образовательных учреждений и досуговых центров района. Заявки на участие принимаются до 7 апреля.