Солист Uma2rmaH поддержал москвичей, поступающих на военную службу по контракту

Музыкант оценил условия работы центра.



Лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский поддержал будущих контрактников. Он высоко оценил организацию работы пункта.

"Мне кажется, надо этот опыт перенимать другим городам и делать такие центры, потому что у нас много людей с хорошей военной подготовкой, которые хотят работать военными, и им просто нужно дать такую возможность", – цитирует Кристовского Агентство городских новостей "Москва".

Исполнитель обратил внимание, что в пункте отбора есть зоны отдыха и столовая. Также он отметил профессионализм сотрудников.

Будущих контрактников ранее поддержали основатели группы "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова и Валерий Тхай. Музыканты отметили удобство подачи документов и прохождения процедур.

Пункт отбора расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Информация о службе по контракту, о поддержке военнослужащих и их семей доступна по телефону горячей линии 117 и на портале mos.ru. В мессенджере "Телеграм" действует чат-бот MskContract_bot.